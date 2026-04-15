Поднялся дым: в Башкортостане атакован нефтехимический завод, который производит авиационное топливо. Фото и видео

В российском Башкортостане днем 15 апреля пожаловались на атаку дронов. Взрывы раздавались в городе Стерлитамак.

Поражен важный для оккупантов нефтехимический завод, производящий авиационное топливо. Об этом сообщили российское независимое издание ASTRA и украинский Telegram-канал Exilenova+.

Что известно об атаке на Стерлитамак

В ASTRA сообщили, что в Башкортостане атакован Стерлитамакский нефтехимический завод, производящий авиационное топливо.

Это утверждение в редакции сделали на основании OSINT-анализа одного из появившихся в сети фото, снятых очевидцем удара (его журналисты заблюрили, чтобы не подвергать автора опасности).

В Exilenova+ также отметили, что неизвестные добрые дроны поразили завод в Стерлитамаке.

Местные власти атаку подтвердили. Однако не указали, какое именно предприятие "встречало" дроны.

"Башкортостан подвергся террористической атаке БПЛА. Несколько беспилотников сбиты над промышленной зоной Стерлитамака. Обломки упали на территорию одного из предприятий. Все службы работают на месте, тушат возникшее возгорание. Подробности выясняем", — написал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Известно, что АО "Стерлитамакский нефтехимический завод" (СНХЗ) — это крупное нефтехимическое предприятие в Стерлитамаке (Башкортостан), выпускающее синтетические каучуки, фенольные антиоксиданты (в том числе "Агидол"), компоненты топлива, включая авиационный бензин, а также различные химические добавки и отвердители.

В феврале 2024 года в рамках реорганизации АО "Синтез-Каучук" было присоединено к АО "СНХЗ", после чего предприятия стали единой компанией. АО "Стерлитамакский нефтехимический завод" входит в холдинг "Росхим".

