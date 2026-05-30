Поражены нефтяной терминал 'Курганефтепродукт', самолеты Ту-142 и пусковая установка ОТРК 'Искандер-М': в Генштабе раскрыли детали операций

В Генеральном штабе ВСУ подвели итоги очередных дальнобойных ударов по военным и нефтепромышленным объектам в России. Силы обороны Украины атаковали нефтяной терминал "Курганнефтепродукт" в Таганроге Ростовской области.

Видео дня

Также защитники нанесли врагу огромные потери в военной технике. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Результаты дальнобойных ударов

По информации Генштаба, в ночь на 30 мая поражен нефтяной терминал "Курганнефтепродукт". По предварительной информации, поврежден резервуар с горючим на территории. Остальные результаты уточняются.

Терминал используется для хранения и перевалки нефтепродуктов, в частности, в интересах военных формирований государства-агрессора.

Также, в районе Таганрога подтверждено поражение двух самолетов Ту-142 и пусковой установки из состава оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Степень повреждений техники уточняется.

Другие результаты ударов

Кроме того, поражен склад хранения БПЛА противника в районе Ивановки Харьковской области и пункт технического обслуживания катеров ФСБ РФ (Волошино, АР Крым). Масштабы ущерба уточняются.

Также украинские воины нанесли поражения по сосредоточениям живой силы противника в районе Берестка Донецкой области, на военном полигоне "Трехизбенка" в Луганской области и полигоне "Приморский Посад" в Запорожской области.

Последствия предыдущих ударов

По результатам мероприятий подтверждено, что 28 мая 2026 года поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в районе аэродрома "Саки" на территории временно оккупированного украинского Крыма.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры по принуждению России к прекращению вооруженной агрессии против Украины", – отметили в Генштабе.

Напомним, в Украине подтвердили обстрелы нефтеперекачивающей станции с собственным резервуарным парком "Ярославль-3" в Ярославской области и газового терминала порта "Темрюк" в Краснодарском крае РФ. Эти объекты удалось поразить специалистам Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины.

Как писал OBOZ.UA, Силы оборони 28–29 мая также ударили по Волгоградскому НПЗ, который входит в структуру компании "Лукойл", поразили зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и пункты управления беспилотниками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!