СБС уничтожили 'Искандер' и два самолета Ту-142 на военном аэродроме в Таганроге: 'Мадьяр' раскрыл подробности. Видео

Пилоты Сил беспилотных систем ночью наведались в Таганрог в Ростовской области РФ. На военном аэродроме они уничтожили два вражеских самолета Ту-142.

Также поражен ОТРК "Искандер". Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.

Что известно о результатах ночной атаки на Таганрог

"Визит вежливости" в Таганрог, по словам "Мадьяра", в ночь на 30 мая совершили дроны 1 отдельного центра беспилотных систем СБС.

"Птицы СБС уничтожили "Искандер" и 2 самолета Ту-142 на военном аэродроме в Таганроге (РФ) в ночь на 30 мая", – отметил Бровди.

Он напомнил, что Ту-142 –это дальний противолодочный самолет на базе стратегического бомбардировщика.

Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" россияне используют для запуска ракет класса "земля-земля" во время ударов по Украине. Один такой украинские воины "подстрелили на пусковой позиции на болотах в окрестностях Таганрога".

По словам "Мадьяра", в районе Таганрога были поражены и другие цели, в частности, "у воды". О них командующий СБС пообещал рассказать позже.

Удары были нанесены при координации вновь созданного Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем.

Как сообщал OBOZ.UA, в России прогремели взрывы, есть последствия. В частности, сообщалось, что под удар попала нефтебаза в Таганроге: местные власти признали, что горели танкер, резервуар с топливом и административное здание.

А в городе Армавир Краснодарского края украинские беспилотники нанесли удары по нефтебазе ООО "Южная нефтяная компания".

