Под прицелом были нефтебаза и авиазавод: в России прогремели взрывы, есть последствия. Фото и видео

Ночью 30 мая в нескольких регионах России прогремела серия взрывов на фоне атаки украинских БПЛА. Удар наносился, в частности, по Ростовской области и Краснодарскому краю.

Целью атаки стали авиационный завод и нефтяная инфраструктура. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Взрывы в Таганроге

В Ростовской области многочисленные взрывы прогремели в городе Таганрог. Там целью атаки стала нефтебаза, на которой после прилетом начался мощный пожар.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что на территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания. Чиновник утверждает, что ночью и утром в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки было уничтожено почти полсотни БПЛА.

Еще одной целью атаки стал Таганрогский авиационный завод. Очевидцы утверждали, что в районе предприятия также прогремела серия взрывов и было видно зарево.

Мэр Таганрога Светлана Камбулова подтвердила, что повреждения получили погрузочная инфраструктура на причале и административное здание. Чиновница пишет, что разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

Краснодарский край

В городе Армавир Краснодарского края украинские беспилотники нанесли удары по нефтебазе ООО "Южная нефтяная компания". Российские пропагандисты признали, что БПЛА повредили территорию нефтебазы и на объекте началось возгорание.

Местные чиновники пишут, что на месте работают МЧС, пожарные расчеты и силовики. Сейчас профильные службы пытаются локализовать огонь и оценить ущерб.

При этом российские власти призывают местных жителей "не паниковать и доверять только проверенным источникам", а за публикацию фото работы ПВО или прилетов угрожают уголовной ответственностью.

"Южная нефтяная компания" – это крупное действующее предприятие, зарегистрированное в Армавире в 2004 году на территории Северной промзоны. Главным направлением деятельности компании является розничная и оптовая торговля топливом, а её выручка исчисляется миллиардами рублей.

Напомним, в Украине подтвердили обстрелы нефтеперекачивающей станции с собственным резервуарным парком "Ярославль-3" в Ярославской области и газового терминала порта "Темрюк" в Краснодарском крае РФ. Эти объекты удалось поразить специалистам Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины.

Как писал OBOZ.UA, Силы оборони 28–29 мая также ударили по Волгоградскому НПЗ, который входит в структуру компании "Лукойл", поразили зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и пункты управления беспилотниками.

