Путина унизил Зеленский, а Си посчитал слабаком: все хотят окончания войны. Интервью с Курносовой

Массированный удар по Киеву в ночь на 24 мая, а также новое обещание "системных ударов" по украинской столице, прозвучавшее из Кремля, имеет две главные причины. Первая – это публичное унижение кремлевского диктатора Владимира Путина накануне "парада победы" в Москве, который своим указом ему разрешил провести президент Украины Владимир Зеленский. И масштабы "скрепного" празднования, и реакция на него были совершенно провальными. Вторая причина – во время визита в Китай глава КНР Си Цзиньпин мог намекнуть Путину, что Россия слабая, что она не в состоянии закончить войну в Украине на своих условиях и должна соглашаться на остановку военных действий по линии разграничения.

Казалось бы, у агрессора остается последний – ядерный – аргумент. Он уже продемонстрировал ракету "Орешник" в ее безъядерном варианте, которая атаковала гаражи в Белой Церкви. Но применение ядерного оружия, даже тактического, грозит Кремлю потерей своего главного союзника – Китая, – без которого Кремль уже не может существовать.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка, признанная "иноагентом" в России Ольга Курносова.

– В телефонном разговоре с Рубио Лавров заявил о том, что Россия приступает к "системным и последовательным ударам" по объектам в Киеве. Разумеется, он заверил, что объекты будут исключительно военные. Тем не менее, мы пока не увидели реакции Соединенных Штатов на это заявление. По вашему мнению, на что сегодня рассчитывают Кремль? Зачем делаются подобные заявления? Почему был произведен массированный удар по Киеву в ночь на 24 мая? Понятно, что государство-террорист продолжает оставаться им и дальше. Но почему эти события, террор мирного населения, происходят именно сейчас?

– Два главных вопроса – почему и зачем. Почему? На мой взгляд, главная причина – это провальный парад 9 мая, когда к Путину практически никто не приехал. Владимир Зеленский унизил его, издав указ, разрешающий проведение парада на Красной площади, понимая, насколько Путин боится прилета украинских дронов.

Мы видим, как Путин пытается скрывать свои перемещения, никуда не ездит, и когда все понимают, что в определенный день, в определенном месте он точно будет на этом месте, вероятность нанесения удара могла бы быть весьма значительной.

Соответственно, 9 мая мы видели и отсутствие проезда военной техники, и катастрофически малое количество иностранных гостей, которые были на параде. И когда нам объясняют, что никого не приглашали, что сами все приехали, то это звучит просто смешно, поскольку не соответствует дипломатическому протоколу. Мы также можем посмотреть на торжественный прием, который устраивал Путин, который стал настоящим позорищем, потому что проходил в небольшом зальчике с круглым столом на 13 человек. И все это после тех грандиозных георгиевских залов с шампанским и икрой!

Именно поэтому вечером 9 мая Путин даже был вынужден провести специальный брифинг, чтобы хоть как-то попытаться замаскировать итоги этого парада.

Я напомню, что именно на этом брифинге он впервые за все время войны назвал президента Зеленского по фамилии и сказал о возможности встречи с президентом Украины в нейтральной стране.

Далее – видимо, встреча в Китае не принесла тех плодов, на которые рассчитывал Путин. Видимо, он услышал от председателя Си, что Россия слаба и должна прекращать войну, потому что все равно ничего не добивается и не добьется. Так что на вопрос "почему" мы ответили.

Теперь следующий вопрос – зачем? Чтобы показать всем – и Китаю, и США, – что еще есть порох в пороховницах, что они вполне в состоянии убивать, что у них еще остаются какие-то запасы вооружения и что они могут продолжать воевать. Видимо, и Китай тоже начал давить на Путина, заставляя его договориться о прекращении войны по текущей линии соприкосновения.

Поэтому Путин пытается, с одной стороны, дополнительно напугать Украину, хотя, казалось бы, за четыре с половиной года войны нужно было уже понять, что это не сработает. А с другой стороны, показать всем, что он еще ого-го и вполне может воевать.

– Мы видим, что Кремль апеллирует к Соединенным Штатам и, по всей видимости, лично к Трампу. Как вы думаете, на какую реакцию Америки рассчитывают в Кремле? Надеются, что Трамп заставит Украину подписать капитуляцию? Но возможно ли это в нынешней ситуации, когда на поле боя у российской армии не получается добиться существенных успехов?

– Наверное, он рассчитывает именно на это, но вопрос в другом. Мы уже видим, что Трамп намеренно отстраняется от этого вопроса и прямо говорит, что Соединенные Штаты не будут вмешиваться в переговорный процесс, пока не увидят какую-то позитивную динамику этого самого переговорного процесса.

Поэтому вряд ли попытка бомбить Киев может показывать позитивную динамику. На мой взгляд, это очередная ошибка Путина.

– В ходе той же массированной атаки по Украине в ночь на 24 мая Россия применила ракету "Орешник" – почему-то по Белой Церкви и почему-то по гаражам. Как вы оцениваете вероятность применения "Орешника" в его ядерном варианте и не по гаражам в Белой Церкви, а по центрам принятия решений в Киеве?

– Я считаю это очень маловероятным, в первую очередь, потому что не только Соединенные Штаты, но и Китай выступают категорически против любого применения ядерного оружия.

Обращаю ваше внимание на то, что буквально сегодня (интервью записывалось 26 мая. – Ред.) мы услышали, что во время переговоров Трампа в Китае была достигнута договоренность о том, что иранское ядерное топливо может быть вывезено в Китай. И это может привести к тому, что война в Иране будет завершена. Если это действительно так, то, во-первых, это показывает нам, что переговоры Трампа в Китае были достаточно эффективными.

Во-вторых, это лишний раз показывает, что Китай категорически против того, чтобы, с одной стороны, нарушался договор о нераспространении ядерного оружия, а с другой стороны, чтобы в принципе было возможно применение любого ядерного оружия, даже тактического.

Если Путин попытается применить тактическое ядерное оружие, на мой взгляд, это ему перекроет всяческие возможности поддержки со стороны Китая. А без поддержки со стороны Китая Путин просто не в состоянии, Россия не в состоянии сегодня продолжать свою жизнь, поскольку в последние годы Путин превратил Россию в абсолютного вассала Китая.

Так что тут вопрос даже не в личной безопасности, хотя Путин абсолютно зациклен на собственном бессмертии, на своей собственной жизни. Он не может не понимать, что попытка применения ядерного оружия может резко увеличить вероятность его собственной ликвидации по решению тех, кто в состоянии эту ликвидацию осуществить.

– Ольга, последний вопрос касается непосредственно внутренней ситуации в России, связанной с войной России против Украины. Говорят, Кремль срочно пытается сформулировать новые цели "СВО", новые оправдания для этой агрессивной войны против Украины и не находит ничего убедительного. Возможно, последнее интервью Дугина Собчак как раз преследует цель возродить веру граждан России в то, что эта война имеет какой-то смысл. Как вы оцениваете настроения россиян, а также настроение российских элит? К чему они больше склоняются – к тому, чтобы продолжать войну или все же останавливать ее на линии разграничения?

– И российское общество, и российские элиты наконец-то достаточно солидарны. Большинство и там, и там за то, чтобы война была прекращена как можно быстрее на любых условиях. Потому что никому нет никакого дела до того, плюс или минус сколько это квадратных километров. Все хотят, чтобы все кончилось как можно быстрее.

Поэтому, зачем выпустили Дугина, вполне понятно. Другое дело, что никаких новых смыслов он транслировать не может. А то, что он говорил в интервью Собчак… Даже не знаю, какое слово подобрать. Настолько все замшело, настолько неактуально. Это показывают даже просмотры на YouTube. Мы видим, что интервью в общем-то провалилось – для канала Собчак просмотров очень мало.

Ну, а то, что несет Дугин… Я не знаю, кто в состоянии дослушать это до конца, и кто вообще в состоянии эту хрень воспринять. Когда у Дугина символ зла – это чебурашка, мне кажется, даже это комментировать дополнительно не имеет смысла. Мне показалось, что это какое-то заказное интервью – я совершенно уверена, что Ксению попросили это интервью взять, – но при этом она аккуратно пыталась продемонстрировать эту шизофреничность Дугина. Эти вопросы по поводу чебурашки, мне кажется, достаточно любопытные и хорошо вскрывающие ненормальность самого персонажа.

– Ранее вы говорили о том, что очень многое зависит от того, будут ли российские элиты готовы к организации смены власти в России, возможно, даже к ликвидации Путина. Как сейчас вы расцениваете их позиции?

– К сожалению, смотришь на элиты, смотришь и все никак не видишь фон Штауффенберга (организатора покушения на Адольфа Гитлера. – Ред.) в их рядах, хоть среди них много тех, кто хотел бы, чтобы сценарий изменился. Но, что называется, настоящих офицеров походу не осталось.

Проблема действительно в генетическом страхе - не в плане отличия ДНК, а в плане того, сколько люди и их предки прожили при диктатуре. Если мы посмотрим, например, на то, что происходило в 1937 году, то тогда тоже очень мало кто сопротивлялся. Были буквально единичные случаи, когда кто-то пытался возражать Сталину. Может быть, один из немногих примеров, которые мы знаем - это Петр Капица, который вытащил Ландау из тюрьмы.

Но таких случаев действительно единицы. В остальном элиты покорно покорялись, даже когда забирали их жен. Это был не просто людоедский, а инквизиторский режим, когда просто забирали близких людей.

Мне бы очень хотелось, чтобы сегодняшние элиты перечитали, пересмотрели то, что происходило в 1937 году и сделали вывод, что лучше все-таки попытаться найти выход. Конечно, это не такая простая история, как была с Павлом I, но я уверена, что выход найти можно. Потому что, пока Путин остается у власти, под ударом может оказаться кто угодно.

Вспомните последние случаи, например, конфискацию имущества. Ведь это не только Цаликов (Руслан Цаликов – бывший первый заместитель министра обороны РФ, "правая рука" Сергея Шойгу. У него были изъяты активы на 5,5 млрд рублей. – Ред.). Буквально сегодня мы видим, как у бывшего судьи Верховного суда конфисковывают имущество, и более того, начинается процедура, по которой его будут привлекать к уголовной ответственности. А ведь судьи Верховного суда обладают пожизненным иммунитетом.

То есть они готовы пересматривать правила каждый день, поэтому неприкасаемых сегодня у системы в принципе нет. И элитам хорошо бы это себе зарубить на носу.