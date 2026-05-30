'Возвращаем войну туда, откуда она и пришла': Зеленский подтвердил поражение объекта нефтяной отрасли в Краснодарском крае. Фото

Президент Владимир Зеленский подтвердил поражение объекта нефтяной инфраструктуры россиян – ООО "Южная нефтяная компания" в городе Армавир Краснодарского края. Удачная операция была осуществлена в ночь на 30 мая воинами Службы безопасности Украины.

Глава государства заявил, что дальнобойные санкции работают, а война справедливо возвращается туда, откуда пришла. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Новые наши дальнобойные санкции, и это 500 километров от нашей государственной границы. Вполне справедливо возвращаем войну туда, откуда она и пришла", – написал украинский лидер.

Он отметил, что Россия имела возможность давно прекратить агрессию, однако сознательно выбрала путь ее продолжения и затягивания войны, "поэтому очередной объект российской нефтяной отрасли достигнут: Армавир, Краснодарский край".

Президент поблагодарил СБУ за достигнутый результат и подчеркнул, что Украина последовательно реализует стратегию дальнобойного давления на Россию, отвечая на ее действия против государства и украинских граждан.

"Все типы наших санкций – юридические и вполне практические дальнобойные – работают на приближение мира. Спасибо за меткость!" – резюмировал он.

Следует отметить, что "Южная нефтяная компания" является стратегически важным логистическим объектом, который занимается хранением, накоплением и перевалкой нефтепродуктов. Прибыли пораженного объекта составляют миллиарды рублей.

Что предшествовало

В ночь на 30 мая украинские беспилотники атаковали нефтебазу ООО "Южная нефтяная компания" в Армавире Краснодарского края РФ. По предварительной информации, в результате удара была повреждена инфраструктура объекта и возник пожар.

Для ликвидации последствий на место прибыли спасатели, пожарные подразделения и представители силовых структур. На фоне инцидента российские власти просили местных жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальную информацию.

Напомним, командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди рассказал о последствиях атаки на российский Таганрог. Там бойцы СБС уничтожили ОТРК "Искандер" и два самолета Ту-142 на военном аэродроме.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине подтвердили обстрелы нефтеперекачивающей станции с собственным резервуарным парком "Ярославль-3" в Ярославской области и газового терминала порта "Темрюк" в Краснодарском крае РФ. Эти объекты удалось поразить специалистам Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины.

