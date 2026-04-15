Под ударом были склады ГСМ и логистика врага: в Белгородской области прогремели взрывы. Видео

В ночь на 15 апреля украинские дроны наведались в Белгородскую область РФ. В регионе раздавались взрывы.

В Валуйках были поражены склады горюче-смазочных материалов и логистика российской оккупационной армии. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

О взрывах в Валуйках и зареве от пожара в одном из районов местные паблики начали сообщать после 20 часов вечера 14 апреля. "Беспилотную опасность" для этого населенного пункта объявили в 19:40.

В Exilenova+ утверждают, что в результате "визита" ударных дронов в Белгородскую область "были поражены склады ГСМ и логистика врага в населенном пункте Валуйки".

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков об этих последствиях атаки не упомянул. По его версии, была лишь повреждена кровля дома в селе Кукуевка Валуйского округа.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 14 апреля, в российской Казани произошел взрыв в районе порохового завода. После инцидента на место оперативно прибыли спасательные службы, местные жители сообщали о звуках взрывов и пожаре. Заявлено о трех пострадавших.

Также Силы беспилотных систем подтвердили удар по российскому химзаводу в Череповце. Там изготавливали сырье для тротила.

