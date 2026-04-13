Изготавливал сырье для тротила: Силы беспилотных систем подтвердили удар по российскому химзаводу в Череповце

Силы беспилотных систем ВС Украины днем 13 апреля атаковали аммиачное производство завода "Череповец-Азот" в Вологодской области Российской Федерации. Это предприятие работает в пользу ВПК государства-агрессора, обеспечивая вещества, необходимые для изготовления боеприпасов.

Обстрел подтвердил Роберт "Мадьяр" Бровди, командующий СБС. На своем Telegram-канале он отметил, что OSINT-эксперты"КиберБорошна" правильно определили пораженную локацию.

"Приятного "Апатита" череповецкому химзаводу – домохозяйские крашанки птиц СБС доставлены", – пошутил "Мадьяр".

Он использовал каламбур: атакованный завод является частью российского АО "Апатит" (входящего в структуру "ФосАгро").

Беспилотники Бровди назвал "домохозяйскими", иронизируя над заявлением директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Последний довольно пренебрежительно утверждал, что детали для украинских дронов изготавливают "домохозяйки с 3D-принтерами на кухне".

Добавим: примерное расстояние от Украины до Череповца составляет более 1500 километров.

Что известно об атаке по Вологодской области РФ

Команда "КиберБорошна" проанализировала кадры с места удара и увидела черный дым от горения на двух из трех аммиачных цехов суммарной мощностью 900 тысяч тонн в год.

"Также сообщается о возможном попадании в хранилище аммиака этих цехов, которое после начала полномасштабного вторжения было дополнительно защищено специальной металлической конструкцией для защиты от попадания беспилотников", – заявили исследователи.

Пораженный комплекс обеспечивает около 6% производства аммиака в России. Суммарно завод в городе Череповец отвечает за ~10% всего производства аммиака.

"Химический червивый гигант, производящий сотни тысяч тонн аммиака, селитры и азотной кислоты в год. Продукция выступает сырьем для производства тротила, гексогена и других компонентов в изготовлении боеприпасов", – отметил "Бровди".

