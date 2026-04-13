Под атакой химзавод: в российском Череповце прогремели взрывы. Фото и видео
В понедельник, 13 апреля, в Череповце Вологодской области РФ прогремели взрывы. Под атакой оказался местный химический завод.
Об этом сообщает Telegram-канал "Supernova+". Незадолго до атаки местные власти предупредили местных жителей об угрозе беспилотников.
"Череповец... звучат взрывы, под атакой химзавод", – говорится в сообщении.
По состоянию на 11:20 губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что дроны движутся в направлении Вологды и Череповца.
"Над Вологодской областью возможно движение беспилотников. БПЛА движутся в направлении Вологды и Череповца, – писали местные паблики.
