Под атакой химзавод: в российском Череповце прогремели взрывы. Фото и видео

В понедельник, 13 апреля, в Череповце Вологодской области РФ прогремели взрывы. Под атакой оказался местный химический завод.

Об этом сообщает Telegram-канал "Supernova+". Незадолго до атаки местные власти предупредили местных жителей об угрозе беспилотников.

"Череповец... звучат взрывы, под атакой химзавод", – говорится в сообщении.

По состоянию на 11:20 губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что дроны движутся в направлении Вологды и Череповца.

"Над Вологодской областью возможно движение беспилотников. БПЛА движутся в направлении Вологды и Череповца, – писали местные паблики.

Дополняется...