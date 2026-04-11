Под прицелом мог быть индустриальный парк: в российской Твери прогремели взрывы. Видео

В ночь на 11 апреля в российской Твери прогремели взрывы, вероятно город оказался под атакой беспилотников. Под прицелом мог быть индустриальный парк, где находится нефтегазовая компания ФГКУ "Комбинат "Красная заря".

Такие предположения сделал Telegram-канал "Exelinova+". В частности, местные сообщали о трех громких хлопках.

Что известно

"Тверь под атакой ударных БПЛА, камера зафиксировала очень мощные взрывы", – говорится в сообщении.

В "Exelinova+" проанализировали видео очевидцев, отметив, что эпицентр вспышек был примерно в 5 км от места, где снимали ролик.

"Просмотрели видео, почитали комментарии – и уже можно прикинуть более-менее реальную картину. Ключевой момент – задержка между вспышкой и звуком. В среднем получается около 12 секунд. Это дает приблизительное расстояние до эпицентра на уровне 5 км от точки съемки", – отмечается в сообщении.

Там также отметили, что по характеру зарева после взрывов можно предположить, что речь идет об объекте, расположенном на значительном расстоянии и, вероятно, большого масштаба.

Наиболее вероятной локацией называют район индустриального парка "Лазурный", в частности объект "Комбинат "Красная заря" Росрезерва. В то же время такая оценка является предварительной, но пока выглядит наиболее реальной.

Сами же россияне утверждали, что слышали три взрыва около 3 часов ночи, однако звуков БПЛА при этом не было.

Официальной информации от местных властей пока нет.

Напомним, кроме Твери дроны наведались на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Крымская" на Кубани. Она является важной частью нефтепроводной системы "Транснефти" и на днях уже подвергалась атаке. В районе объекта фиксируется пожар и видно зарево.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что дроны посетили НПЗ под Нижним Новгородом в России: разгорелись пожары. Украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово.

