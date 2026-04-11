Поднялся дым: в Краснодарском крае повторно атакована станция по прокачке нефти. Фото и видео

В ночь на 11 апреля неизвестные добрые дроны навестили линейную производственно-диспетчерскую станцию "Крымская" на Кубани. Она является важной частью нефтепроводной системы "Транснефти" и на днях уже подвергалась атаке.

Повторный удар оказался результативным: в районе объекта фиксируется пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Повторная атака на ЛДПС "Крымская"

О повторной атаке на важный объект нефтетранспортной отрасли государства-агрессора в городе Крымск Краснодарского края РФ в Exilenova+ написали после 4 часов утра субботы.

"Сегодня ночью повторно атакована ЛПДС "Крымская", – отмечено в сообщении.

В канале также напомнили, что атакованная ЛПДС входит в состав нефтепроводной системы РФ, принадлежит она "Транснефти".

Эта ЛДПС производит перекачку нефти как в сторону НПЗ региона (Ильский и Афипский) , так и на порт Новороссийск.

Учитывая тот факт, что в РФ таки начали блокировку Telegram, кадров с места событий – не много. Те же, что есть, зафиксировали звук взрыва и зарево от пожара в районе атакованного объекта.

Местные власти атаку не комментировали.

Предыдущая атака

До сегодняшней ночи ЛДПС "Крымская" была атакована в ночь на 9 апреля. Жители Крымска той ночью слышали более 20 взрывов в течение часа. После прилетов на объекте вспыхнул пожар.

Атаку подтверждал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он заявил, что вследствие "падения фрагментов БпЛА" пострадало "одно из предприятий" в городе Крымске.

Впоследствии в сети появились спутниковые снимки, которые раскрыли последствия удара дронами по системе нефтепровода в Краснодарском крае. Спутники зафиксировали следы горения в районе одного из резервуаров: он, видимо, был поврежден.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов высказался о влиянии ударов по нефтяным терминалам РФ на позицию Украины на переговорах с врагом. Он убежден, что такие удары точно не ослабляют нашу страну, а напротив – добавляют дополнительные "карты" в переговорном процессе.

