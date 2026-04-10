Был пожар: спутниковые снимки раскрыли последствия удара дронами по системе нефтепровода в Краснодарском крае

В сети появились спутниковые снимки, зафиксировавшие последствия атаки на систему нефтепровода в Краснодарском крае РФ. Дроны наведались на на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Крымская", которая находится в городе Крымск, в ночь на 9 апреля.

Судя по снимкам, повреждения получил один из резервуаров. Снимки опубликовал проект "Схемы".

Что известно

Спутник Planet Labs зафиксировал 9 апреля последствия атаки на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Крымская". Расположена она в городе Крымск Краснодарского края.

"Сравнивая спутниковые снимки за предыдущие дни, можно заметить темные пятна вокруг цистерны одного из резервуаров ЛПДС, что может свидетельствовать о пожаре и вероятном повреждении объекта инфраструктуры", – говорится в сообщении "Схем".

Украина эту атаку официально никак не комментировала. А вот власти этого российского региона ее подтвердили – в своем "оригинальном" стиле.

"Фрагменты уничтоженных беспилотников также упали в поле в пригороде Крымска и на территории одного из предприятий... Пострадавших и разрушений во всех остальных случаях нет.

Известно, что от ЛПДС "Крымская" нефть и нефтепродукты идут по трубопроводам в порт Новороссийск или на Ильский и Афипский НПЗ.

Как писал OBOZ.UA, накануне дроны атаковали станцию по прокачке нефти в Краснодарском крае. Станция входит в структуру АО "Черномортранснефть" и является одной из крупнейших в регионе.

До того Reuters сообщал, что четвертый по величине НПЗ России приостановил работу после атаки украинских дронов. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе NORSI. Он приостановил свою деятельность еще 5 апреля – и не будет работать как минимум до конца этого месяца.

