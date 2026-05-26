ВСУ отминусовали еще 1010 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 25 мая украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1010 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 357 950 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 1 танк, 7 бронемашин и 64 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 954 танка, 24 615 ББМ и 42 751 артсистему.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1804 единиц реактивных систем залпового огня, 1397 систем противовоздушной обороны и 1475 наземных роботизированных комплекса.

Общие потери россиян увеличились до 436 самолетов, 353 вертолета и 312 035 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4687 российских крылатых ракеты.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 33 российских корабля, утилизировали 99 374 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4221 – специальной техники.

Напомним, украинские пограничники нанесли удар по позициям российских войск на Южно-Слобожанском направлении, уничтожив ряд вражеских целей. В результате операции противник потерял артиллерийскую установку, транспорт и склад боеприпасов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 мая Силы обороны Украины провели серию ударов по военной инфраструктуре российских оккупантов на территории РФ и временно оккупированных регионах Украины.

