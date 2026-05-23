Планы врага разрушены: пограничники уничтожили огневую точку армии РФ на Южно-Слобожанском направлении. Видео

Украинские пограничники нанесли удар по позициям российских войск на Южно-Слобожанском направлении, уничтожив ряд вражеских целей. В результате операции противник потерял артиллерийскую установку, транспорт и склад боеприпасов.

Видео дня

Также украинские силы поразили укрытия и сорвали попытки врага закрепиться на позициях. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Так, в ходе боевой работы было уничтожено пушку российских войск, транспортное средство и полевой склад боеприпасов. Кроме этого, украинские силы ликвидировали два вражеских дрона-"ждуна", которые противник использовал для скрытого наблюдения и корректировки огня.

Также под огневое поражение попали три укрытия, где российские военные пытались скрыть личный состав и технику. В результате ударов планы противника по удержанию позиций на этом участке фронта были сорваны.

Отдельно украинские пограничники провели дистанционное разминирование двух участков местности. По данным ведомства, эти территории оккупанты использовали для осложнения маневров украинских подразделений и защиты собственных логистических маршрутов.

В ГПСУ отмечают, что такие действия существенно ослабляют возможности российских войск на этом направлении и уменьшают их контроль над тактическими участками фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Генштабе заявили, что ВСУ уничтожили один из штабов вражеского подразделения "Рубикон" в оккупированном Старобельске Луганской области. Россия же пытается выдать это поражение за удар по гражданскому объекту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!