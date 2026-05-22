ВСУ уничтожили один из штабов вражеского подразделения 'Рубикон' в оккупированном Старобельске – Генштаб

Генштаб Вооруженных Сил Украины отрицает сообщения, которые распространяют в стране-агрессоре России о якобы ударе Украины по объектам гражданской инфраструктуры в оккупированном Старобельске Луганской области. Удар по городу, действительно, состоялся, однако пораженной целью украинских защитников было место дислокации российских захватчиков.

В частности, в городе поражено подразделение российских беспилотников "Рубикон". Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Что говорят в Генштабе

"В российских медиа активно распространяется манипулятивная информация о якобы поражении Вооруженными Силами Украины объектов гражданской инфраструктуры на временно оккупированной территории Украины. Информируем, что Вооруженные Силы Украины наносят поражения по военной инфраструктуре и объектам, которые используются в военных целях, строго соблюдая нормы международного гуманитарного права, законов и обычаев войны", – отметили в Генштабе.

Командование ВСУ перечислило: "в ночь на 22 мая 2026 года поражен ряд объектов российского агрессора, среди которых нефтеперерабатывающий завод, склады боеприпасов, средства ПВО, пункты управления и живая сила противника, в том числе и один из штабов подразделения "Рубикон" в районе города Старобельск".

Что говорят оккупанты

Тем временем оккупационные власти России заявляют, что ночью ВСУ якобы нанесли прицельный удар беспилотниками по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа педагогического университета. Глава самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник утверждает, что в момент удара там якобы находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Российский диктатор Владимир Путин сообщил, что минобороны поручено "подготовить предложения" по встречным мерам. Что показательно – Пасечник еще числа не называл, однако главарь Кремля говорит, что ему "известно, что шесть человек погибли, 39 пострадали, 15 считаются пропавшими без вести, поскольку разбор завалов еще продолжается".

О чем речь

"Рубикон" – российское военное спецподразделение "Центр перспективных беспилотных технологий", представители которого регулярно наносят поражения по мирному населению и гражданским объектам на территории Украины.

Старобельск – административный центр одноименного района Луганской области, город расположен на левом берегу реки Айдар.

Старобельск был оккупирован только в марте 2022 года. В 2014 году боевики Алексея Мозгового пытались захватить город и даже провели в нем несколько показательных "митингов", но не смогли закрепиться в городе. Всего несколько дней на администрации Старобельска не было флага Украины.

Другие поражения

Также 22 мая в Донецке украинские военные поразили зенитный ракетный комплекс "Оса" и склад материально-технических средств. В области под ударом украинских защитников оказались командно-наблюдательный пункт в Новопетриковке, пункты управления БПЛА в Селидово, Малиновке и Веселом. Атаковали и склад боеприпасов в Большой Новоселке и районы сосредоточения в Селидово, Украинке и Покровске.

Кроме того, под удар попала переправа через реку Бахмутовка в районе Северска.

В Запорожской области Силы обороны поразили вражеский узел связи в Верхнем Токмаке Втором и район сосредоточения живой силы в Малиновке. Кроме того, защитники нанесли удар по пункту управления подразделения противника в районе Воскресенки Днепропетровской области.

Всего за минувшие сутки Силы обороны уменьшили численность российской оккупационной армии на 880 захватчиков. Таким образом, общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 353 тыс. 860 человек.

