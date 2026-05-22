Силы обороны сократили численность армии РФ еще на 880 оккупантов: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 880 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 353 тыс. 860 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 22 мая в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали один танк (11 944), три боевые бронированные машины (24 594), 57 артиллерийских систем (42 511), одну РСЗО (1 798), одно средство ПВО (1 390), 1 872 БпЛА оперативно-тактического уровня (304 659), четыре наземных робототехнических комплекса (1 440).

Также уничтожены 135 единиц автомобильной техники и автоцистерн (98 205).

Всего за сутки Россия потеряла 2 074 единицы вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 436 самолетов, 353 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки, 4 207 единиц специальной техники и 4 632 крылатые ракеты.

По его словам, если в октябре Россия теряла 67 военных на 1 км кв. продвижения, то в январе уже 165, в феврале – 244, в марте – 254, в апреле – 179.

По его словам, если в октябре Россия теряла 67 военных на 1 км кв. продвижения, то в январе уже 165, в феврале – 244, в марте – 254, в апреле – 179.

