То, что мы впервые так мощно достали Рязанский НПЗ и пробили эшелонированную ПВО Москвы, массово достигнув до Зеленограда — это фундаментальный сдвиг в воздушной кампании, пишет Кирилл Данильченко для LB.ua.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Зеленоград, Капотня, Солнечногорськ, Шереметьєво — це дуже глибоко в зоні протиповітряної оборони російської столиці, ми практично вийшли на МКАД. І це не був докучливий наліт, аби просто виснажити боєкомплект ЗРК чи змусити увімкнути радари.

Били комбіновано, прораховуючи маршрути, оминаючи зони покриття, щоб дістати цілі гарантовано. Московську зону ППО вважали найщільнішою у світі, але стрес-тест роєм вона провалила.

Маса залпу, підхід на наднизьких висотах, ідеальне використання рельєфу, плюс перевантаження канальності ЗРК зробили свою справу. Важливу роль відіграло й застосування реактивних дронів. По суті, це повноцінні легкі крилаті ракети, які скромно називають БпЛА лише для того, щоб їх могли використовувати організації з трьох літер, не перелопачуючи гори штабної бюрократії.

Їхня швидкість критично скорочує вікно реакції для операторів російських радарів: ціль з'являється на екрані й покидає зону ураження швидше, ніж розрахунок встигає взяти її на стабільний супровід і відсіяти з рою.

Ну і "Панцирі", куди ж без них. Ще з часів кампаній у Сирії та Лівії було очевидно, що "Панцирі" не вивозять протистояння навіть з доволі великими й радіоконтрастними "Байрактарами", тож стають мішенями для них. Але, ймовірно, лобі у ВПК РФ перемогло — і дорогі росіяни зав'язали ближню оборону столиці та стратегічних об'єктів саме на них. З чим ми небратів щиро і вітаємо.

Комплекс створювали під класичні металеві цілі (крилаті ракети, літаки). Повільні дрони з пластику чи фанери мають мізерну ефективну площу розсіювання, тому локатор часто відфільтровує їх як "шум" (наприклад, птахів чи дерева). Розрахунок помічає БпЛА вже візуально за пару кілометрів, коли часу на перехоплення немає.

Перевантаження канальності роєм: "Панцир" здатний одночасно супроводжувати й обстрілювати максимум дві-чотири цілі. Коли на об'єкт заходять 10–15 машин, система банально захлинається від перевантаження.

Витрата БК і задимлення: наземні 30 мм гармати мають велике розсіювання снарядів — щоб збити один дрон, котрий маневрує, автоматика випльовує все, миттєво залишаючись без БК. А щойно від перших прильотів на об'єкті підіймаються густий чорний дим і кіптява, оптичні канали комплексу сліпнуть, що перетворює його на дорогу декорацію.

У Рязані зафіксували важкі пошкодження ключових установок очистки й перегонки нафти: гідроочищення дизельного палива, АВТ-3, АВТ-4 й АТ-6. Нафтові дощі, як у Туапсе, щедро поливають околиці. Хороший у вас план, товаришу Жуков? Били ми по цьому НПЗ багато разів, але такі фатальні наслідки й повна зупинка виробництва вперше.

Варто розуміти макроекономіку: з приблизно 30 великих і середніх НПЗ Росії у стані часткового або повного аварійного (не планового, бо просто зараз!) ремонту стабільно перебувають від 8 до 10 заводів. В абсолютних цифрах це означає стабільне вимкнення 18–22 % їхніх потужностей з первинної переробки нафти. Це мінус 1,2–1,5 млн барелів на добу, які випадають з їхнього балансу.

Московський НПЗ (Капотня) — це взагалі серце їхньої столичної логістики. Завод на 11–12 млн тонн переробки на рік, який годує паливом увесь московський авіаційний вузол і незліченні колони забезпечення. Удар припав просто в зону комбінованої установки переробки нафти "Євро+" (це їхня технологічна гордість, запущена у 2020 році з величезною помпою) або сусідньої АВТ-6.

Вигоряння ректифікаційних колон — це складний ремонт на кілька місяців ще до початку нової хвилі ударів по НПЗ. Оскільки вже сформувалася черга на ремонт по всій країні, Москву, звісно, поставлять у пріоритет. А це означає, що запчастини потягнуть туди і якийсь інший регіональний завод залишиться стояти мертвим вантажем без комплектувальних.

Атака на Зеленоград — окремий вид мистецтва. Це ядро їхньої недобитої "Кремнієвої долини". Технопарк "Елма" і підприємство "Ангстрем" роблять мікроелектроніку, оптику, плати й вимірювальні прилади для ВПК. Випалювання виробничих площ, калібрувальних стендів і чистих кімнат б'є по їхніх ракетах і системах РЕБ не гірше, ніж найжорсткіші банківські санкції. Відновити такі лінії швидко, звісно, неможливо.

Авіаційний колапс став вишенькою на торті. "Внуково" лягло повністю — скасували або перенесли близько 100 рейсів. "Аерофлот" гарячково гнав борти на запасні аеродроми, спалюючи тонни дефіцитного гасу. В "Шереметьєво" уламки дронів падали просто на територію летовища.

Війна повернулася туди, звідки почалася. Весела експедиційна операція "за три дні" раптом обернулася для росіян сотнями відкладених рейсів, пожежами на нафтобазах і паралічем логістики. У селі Дурикіно під Солнечногорськом на лінійно-виробничій станції перекачки спалахнули цистерни. Почалося з однієї ємності, а перетворилося на масштабну пожежу на чотирьох резервуарах.

На цьому тлі просто музикою звучать відео "простих людей, які не цікавляться політикою", де вони перелякано скиглять або скаржаться, що не виспалися. Через 12 років вторгнення війна нарешті прийшла на їхні вулиці — і виявилося, що це дуже страшно. Доходить із запізненням, але на власному прикладі доходить найкраще.

Щоб відбити атаку, росіяни масово використовували комплекси С-300 і С-400. Витрачати зенітну ракету вартістю від одного до двох мільйонів доларів на засіб доставки за 100 тисяч — це прекрасна математика виснаження. Особливо враховуючи те, що багато наших БпЛА оплачує ЄС власними коштами й відсотками з арештованих активів РФ, які не закінчаться так швидко, як ракети до С-400 на їхніх складах, виробництво яких займає місяці.

Перекидання ЗРК і РЛС на театр воєнних дій у поперечнику понад 2000 кілометрів стало для них ще проблематичнішим. Це класичний "трішкін кафтан": що прикривати цього разу? Селище Волна, Рязань, нафтові термінали на Балтиці, МНПЗ чи бази флоту в Каспійську? Обирати між захистом дійних корів бюджету, об'єктів ВПК чи паливної логістики стає дедалі важче. Ресурс систем ППО невблаганно випрацьовується, а промисловість фізично не встигає за запитами армії.

Через стратегічне бомбардування видобуток нафти вже впав і, попри високі світові ціни, російський бюджет отримав мінімальні додаткові доходи. Лише на ЛПДС "Солнечногорська" згоріли чотири ємності по 5000 кубів кожна — це 20 тисяч тонн знищеного пального і 15–17 млн у грошах. А таких вузлових станцій перекачки уразили кілька. Якщо у 2024 році вони ще могли залатати дірку в колоні АВТ за місяць-півтора, використовуючи запаси на складах (канібалізм старих установок) і швидкий сірий імпорт, то у травні 2026 року цей механізм зламався остаточно. Канібалізм вичерпано: зайвих насосів, високотемпературних засувок, компресорів і датчиків на складах просто немає — усе з'їли попередні ремонти.

Ну і китайський зашморг. Як ми вже обговорювали, банки КНР через страх вторинних санкцій США блокують до 80 % платежів. Замовити китайський аналог німецького компресора Siemens зараз — це квест на пів року з мутними посередниками, подвійною переплатою і ризиком того, що гроші просто зависнуть на транзитному рахунку.

Тож ми продовжуємо роботу. Наші мідлстрайки методично перемелюють їхні ЗРК і радарні очі, не даючи можливості відвести додаткові сили ППО в глибокий тил. А дальні удари безпілотною авіацією б'ють по найболючішому — по макроекономіці та гаманцю. Це прямий удар по їхній здатності набирати нових контрактників за космічні підйомні й купувати комплектувальні в обхід санкцій. Саме на цих двох стовпах і тримається стабільність Кремля у 2026-му.