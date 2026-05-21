Россия утром атаковала Днепр: повреждены дома, есть пострадавшая. Фото
Утром 21 мая российская оккупационная армия нанесла очередные удары по Днепру. Целью путинских террористов снова стали квартиры мирных жителей.
Вследствие обстрела пострадали две женщины. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.
Последствия террора
По информации областной администрации, ранения после вражеской атаки получила 58-летняя женщина. К счастью, травмы не представляли угрозу жизни, поэтому медики оказали ей помощь на месте. Пострадавшая будет лечиться амбулаторно.
Также сообщается, что после удара изуродована квартира на 5 этаже пятиэтажного дома. Взрывной волной повреждены и несколько соседних домов – там вылетели окна.
По предварительным данным, российские войска применили дроны-камикадзе для удара по областному центру. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении БПЛА в направлении Днепра около 3:30 утра. Вторую волну дронов на областной центр россияне направили спустя час – около 4:30.
Позже в областной администрации уточнили, что также пострадала 35-летняя женщина. Как и первая пострадавшая она будет лечиться амбулаторно.
Напомним, в ночь на 20 мая российские оккупационные войска нанесли удар по Днепру. Враг ударил по городу баллистической ракетой, раздался сильный взрыв. Известно по меньшей мере о двух погибших и шести пострадавших.
Как писал OBOZ.UA, в Одессе правоохранители вместе со специалистами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям 20 мая провели спецоперацию по изъятию вражеского дрона из стены многоэтажки. Российский беспилотник застрял на уровне 15 этажа в стене 24-этажного жилого дома после ночной атаки захватчиков.
