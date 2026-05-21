В Сызрани атакован НПЗ: после взрывов произошел пожар, поднялся дым. Фото и видео

Утром 21 мая в городе Сызрань Самарской области РФ прогремела серия мощных взрывов. После объявления в регионе воздушной тревоги на местном нефтеперерабатывающем заводе начался пожар.

Очевидцы подтвердили прилеты БПЛА по НПЗ и опубликовали соответствующие видео с подтверждениями. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об объявлении воздушной тревоги в регионе около 4:00 утра. Также чиновник рассказал, что из-за атаки беспилотников на всей территории области введен план "Ковер", в связи с чем пассажирское воздушное сообщение было парализовано.

В свою очередь жители Сызрани пожаловались, что вскоре после объявления воздушной тревоги в городе начали греметь взрывы. Также россияне подтвердили, что БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод.

Опубликованные кадры подтверждают, что после атаки на территории НПЗ начался пожар и поднимается огромный столб черного дыма.

Мониторинговые каналы пишут, что горит одна из установок переработки нефти на НПЗ. Не менее 10 взрывов слышали жители Сызрани утром.

Картографический веб-сервис NASA FIRMS, который отслеживает места возгораний по всему миру практически в реальном времени, подтверждает, что на НПЗ в Сызрани зафиксированы прилеты. По состоянию на утро 21 мая тепловые сигнатуры фиксируют пожар в периметре НПЗ.

Что известно о предприятии

Сызранский нефтеперерабатывающий завод (АО "СНПЗ") – один из старейших и ключевых НПЗ Самарской группы компании "Роснефть". Завод имеет стратегическое значение для снабжения центральных регионов РФ, Поволжья, а также является важным звеном в логистической цепочке обеспечения армии РФ и оборонно-промышленного комплекса.

Проектная мощность: 8,5-8,9 млн тонн сырой нефти в год. Реальные объемы переработки в условиях регулярных атак БПЛА из-за повреждений установок и ремонтов объемы существенно упали. Например, за прошлый год завод переработал около 4,3 млн тонн нефти (примерно половину от проектной мощности).

Сызранский НПЗ напрямую завязан на обеспечение потребностей оборонного сектора и логистики вооруженных сил по нескольким направлениям. Завод технологически ориентирован на выпуск высококачественного дизельного топлива класса Евро-5 и зимних сортов ДТ.

НПЗ производит экологичное низкосернистое судовое топливо RMLS 40. Это критически важно для материально-технического обеспечения вспомогательного флота и боевых кораблей ВМФ РФ.

Уязвимость и текущее состояние

Сызранский НПЗ стал одной из регулярных целей для украинских дальнобойных дронов-камикадзе. Завод подвергался атакам в марте 2024 года, в феврале, августе, ноябре и декабре 2025 года.

Основной точкой уязвимости предприятия являются установки первичной переработки нефти (в частности, ЭЛОУ-АВТ-6). Это "сердце" завода: без первичной разделки нефти на фракции все последующие высокотехнологичные процессы (крекинг, риформинг, гидроочистка) остаются без сырья.

Повреждения ректификационных колонн АВТ-6 из-за специфики и уникальности оборудования каждый раз приводят к долгосрочным простоям (от двух недель до месяца и более) или к полной временной остановке переработки на предприятии. Каждая такая остановка вынуждает "Роснефть" перенаправлять логистические потоки, что создает локальный дефицит, бьет по экспортному потенциалу и заставляет армейские структуры задействовать резервные базы хранения или плечи снабжения с более удаленных НПЗ.

Напомним, 19 мая в российском Ярославле объявили воздушную тревогу, после чего в регионе прогремели многочисленные взрывы. Украинские БПЛА атаковали на территории области нефтеперерабатывающий завод.

Как сообщал OBOZ.UA, практически все крупные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России сейчас либо полностью остановлены, либо сократили производство топлива после атак украинских беспилотников в последние дни.

