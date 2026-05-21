Три года Европа вооружала Украину. В этом месяце Трамп отменил передачу Томагавков Германии. Теперь Украина может вооружать Европу — The Telegraph.

В июле 2024 года Байден обещал разместить в Германии Томагавки с дальностью 1550 миль. Ракеты должны были закрыть критическую дыру в обороне.

У Европы есть морские Томагавки, но нет наземных пусковых установок, чтобы ударить по российским базам подводных лодок и аэродромам.

У Берлина три выхода. Купить Томагавки напрямую, производить вместе с Украиной или ускорить Elsa, европейский проект ракет дальнего действия.

Германия движется сразу всеми путями. Писториус, министр обороны Германии, на следующей неделе летит в Вашингтон на четыре дня.

Но купить Томагавки непросто. Одна ракета стоит 3,4 миллиона долларов, а США выпустили 850 таких в войне с Ираном. Перед Берлином в очереди уже стоят Япония и Южная Корея, которые ждут свои поставки дольше обещанного.

Даже если Берлин купит ракеты, Бундесвер получит их не раньше 2029 года. И даже тогда Германия не сможет передать ракеты Украине.

Американские правила запрещают экспорт Томагавков третьим странам, а право вето остается за Белым домом.

Поэтому два других пути Берлин развивает параллельно. Две недели назад в Киеве Писториус вместе с Федоровым заключил партнерство по дронам дальнего действия.

Соглашение даст Берлину самые современные беспилотные системы всех классов дальности. Украинские дальнобойные дроны закрывают именно тот пробел, который должны были закрыть Томагавки.