Блог | ВПК Германии: без американских "Томагавков", но с украинскими дальнобойными дронами
Три года Европа вооружала Украину. В этом месяце Трамп отменил передачу Томагавков Германии. Теперь Украина может вооружать Европу — The Telegraph.
В июле 2024 года Байден обещал разместить в Германии Томагавки с дальностью 1550 миль. Ракеты должны были закрыть критическую дыру в обороне.
У Европы есть морские Томагавки, но нет наземных пусковых установок, чтобы ударить по российским базам подводных лодок и аэродромам.
У Берлина три выхода. Купить Томагавки напрямую, производить вместе с Украиной или ускорить Elsa, европейский проект ракет дальнего действия.
Германия движется сразу всеми путями. Писториус, министр обороны Германии, на следующей неделе летит в Вашингтон на четыре дня.
Но купить Томагавки непросто. Одна ракета стоит 3,4 миллиона долларов, а США выпустили 850 таких в войне с Ираном. Перед Берлином в очереди уже стоят Япония и Южная Корея, которые ждут свои поставки дольше обещанного.
Даже если Берлин купит ракеты, Бундесвер получит их не раньше 2029 года. И даже тогда Германия не сможет передать ракеты Украине.
Американские правила запрещают экспорт Томагавков третьим странам, а право вето остается за Белым домом.
Поэтому два других пути Берлин развивает параллельно. Две недели назад в Киеве Писториус вместе с Федоровым заключил партнерство по дронам дальнего действия.
Соглашение даст Берлину самые современные беспилотные системы всех классов дальности. Украинские дальнобойные дроны закрывают именно тот пробел, который должны были закрыть Томагавки.