'Есть хорошие новости': Зеленский подтвердил поражение штаба ФСБ на Херсонщине, у врага большие потери. Видео

Силовики Центра специальных операций Службы безопасности Украины атаковали дальнобойными дронами временно оккупированную территорию Херсонской области. В результате атаки был уничтожен штаб Федеральной службы безопасности России и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь".

Об этом в четверг, 21 мая, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в результате атаки по зданию было ликвидировано более 100 российских спецслужбистов.

"Есть хорошие результаты от воинов Центра спецопераций "А" СБУ. Поражен штаб российских эфэсбешников и уничтожен зенитный комплекс "Панцирь" на нашей временно оккупированной территории. Благодаря только одной этой операции российские потери – около сотни оккупантов уничтоженными и ранеными", – резюмирует глава государства, и добавил, что российское руководство должно чувствовать, что надо завершать войну с Украиной.

По информации от персслужбы СБУ, штаб вражеских силовиков и вражеский ЗГРК находились в селе Геническая Горка Генического района Херсонской области.

Заметим, что "Панцирь" – это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс ближней и средней дальности, который обычно размещается на колесном грузовом шасси "КамАЗ". Комплекс разработан тульским Конструкторским бюро приборостроения, он предназначен для защиты военных и гражданских объектов, а также для прикрытия дальнобойных систем ПВО (в частности, тяжелых ЗРК С-400 "Триумф") от всех типов современных средств воздушного нападения.

Напомним, ранее Силы беспилотных систем ВСУ вместе с силовиками СБУ уничтожили школу подготовки пилотов "российской академии ракетных и артиллерийских наук", где также осуществлялось производство боекомплектов и комплектующих для БпЛА. Безвозвратные потери противника составили не менее 65 человек. Пораженный объект находился в оккупированном городе Снежное Донецкой области.

Командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди отметил, что был уничтожен центр подготовки вражеских пилотов и 65 курсантов-спецназовцев 78-го полка спецназначения "Север-Ахмат". Количество санитарных потерь уточняется.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала 2026 года общие потери российской армии в войне против Украины превысили 141,5 тысячи военных, из которых более 83 тысяч – безвозвратные. Украинская тактика активной обороны и работа подразделений БпЛА позволяют ежедневно наносить РФ масштабные потери.

