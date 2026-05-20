'Важную роль в этом играют подразделения беспилотных систем': Сырский назвал потери России в войне с начала года

С начала 2026 года общие потери российской армии в войне против Украины превысили 141,5 тысячи военных, из которых более 83 тысяч – безвозвратные. Украинская тактика активной обороны и работа подразделений БПЛА позволяют ежедневно наносить РФ масштабные потери.

Сейчас происходит наращивание ударов по тыловым объектам РФ благодаря беспилотникам типа Middle Strike. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил во время заседания Совета Украина-НАТО на уровне главнокомандующих в Брюсселе.

Во время выступления в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Сирский проинформировал союзников об актуальной оперативной обстановке на фронте, потребностях Сил обороны Украины и ключевых направлениях усиления оборонных возможностей.

Тактика активной обороны позволяет не только сдерживать российские войска, но и истощать противника, восстанавливать позиции и уничтожать его ресурсы. Российская армия ежедневно теряет не менее тысячи военных убитыми и ранеными.

Сырский отдельно отметил эффективность украинских подразделений беспилотных систем. Уже пятый месяц подряд только благодаря работе БПЛА Россия теряет больше личного состава, чем способна мобилизовать.

Также Украина значительно усилила удары по объектам в глубоком тылу РФ благодаря быстрому развертыванию беспилотников типа Middle Strike. Главком сообщил и об успехах в подавлении российской противовоздушной обороны на более близких дистанциях, что позволяет эффективнее поражать логистические узлы, нефтеперерабатывающие предприятия и объекты оборонно-промышленного комплекса России.

Во время встречи Сырский поблагодарил союзников за поддержку Украины и пригласил Военный комитет НАТО осуществить визит в Украину. ВСУ заинтересованы в дальнейшем углублении практического взаимодействия с Альянсом – от стратегического планирования до обмена боевым опытом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 920 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 352 тыс. 70 человек.

