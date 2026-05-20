Под ударом были НПЗ 'Лукойл-Нижегородоргсинтез', НПС 'Ярославль-3' и не только: в Генштабе раскрыли детали операций против врага. Фото и видео

В Генштабе подтвердили поражение в ночь на 20 мая НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" в Нижегородской области РФ. Там выведена из строя установка первичной переработки нефти АВТ-6, вспыхнул пожар.

Об этом говорится в сообщении Генштаба. Военные также рассказали о последствиях удара по нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3" накануне: там повреждены по меньшей мере четыре резервуара, есть результаты ударов и на оккупированной территории Украины.

Удар по НПЗ в Кстово

В Генштабе заявили, что 19 мая и в ночь на 20 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украинынанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов.

"В частности, поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6 с последующим пожаром на НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" в районе населенного пункта Кстово Нижегородской области РФ", – говорится в сообщении.

OBOZ.UA рассказывал об этой атаке утром 20 мая.

НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации. Он способен перерабатывать до 17 млн тонн нефти в год. Это делает его четвертым по объемам переработки во всей России и вторым – среди НПЗ, принадлежащих "Лукойлу".

Предприятие обеспечивало около 10–11% всего производства автомобильного бензина в России. Также НПЗ покрывал около 30% потребностей Москвы и Московской области в топливе.

Но главное – завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо для обеспечения потребностей российских оккупационных войск. И именно из-за начала полномасштабного вторжения РФ в Украину объект стал стратегической целью – из-за его критической роли в экономике и снабжении армии.

Атака на НПС "Ярославль-3"

Также в Генштабе раскрыли результаты поражения нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3" в Семибратово (Ярославская область РФ): там предварительно подтверждено повреждение четырех резервуаров общим объемом 140 000 м³.

"Станция является важным элементом системы транспортировки нефти Российской Федерации изадействована в обеспечении военно-промышленной инфраструктуры государства-агрессора", – отметили в ГШ.

Нанесен ряд ударов по объектам оккупантов на оккупированной территории Украины и на Курщине

Не обошли вниманием Силы обороны и оккупантов, находящихся на украинской земле – в частности, в оккупированных Россией частях украинских областей.

В частности, 19-20 мая поражены пункты управления противника в Соледаре Донецкой области, командно-наблюдательные пункты оккупантов в районах Любимовки Херсонской области и Ивановского Донецкой области.

Также украинские защитники нанесли удары по пунктам управления БпЛА врага в районах Поддубного и Перестройки Донецкой области, Гуляйполя Запорожской области, а также Елизаветовки Курской области РФ.

Кроме того, украинские воины нанесли удары по сосредоточениям живой силы противника в районе Новоукраинки Запорожской области и в Мирном, Снежном и городе Донецк Донецкой области.

Поражен также склад боеприпасов агрессора в районе Мариновки Запорожской области и ремонтное подразделение противника в Северодонецке Луганской области.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно принимать меры для полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", – заверили в Генштабе.

