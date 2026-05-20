Под ударом были НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез", НПС "Ярославль-3" и не только: в Генштабе раскрыли детали операций против врага. Фото и видео
В Генштабе подтвердили поражение в ночь на 20 мая НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" в Нижегородской области РФ. Там выведена из строя установка первичной переработки нефти АВТ-6, вспыхнул пожар.
Об этом говорится в сообщении Генштаба. Военные также рассказали о последствиях удара по нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3" накануне: там повреждены по меньшей мере четыре резервуара, есть результаты ударов и на оккупированной территории Украины.
Удар по НПЗ в Кстово
В Генштабе заявили, что 19 мая и в ночь на 20 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украинынанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов.
"В частности, поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6 с последующим пожаром на НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" в районе населенного пункта Кстово Нижегородской области РФ", – говорится в сообщении.

НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации. Он способен перерабатывать до 17 млн тонн нефти в год. Это делает его четвертым по объемам переработки во всей России и вторым – среди НПЗ, принадлежащих "Лукойлу".
Предприятие обеспечивало около 10–11% всего производства автомобильного бензина в России. Также НПЗ покрывал около 30% потребностей Москвы и Московской области в топливе.
Но главное – завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо для обеспечения потребностей российских оккупационных войск. И именно из-за начала полномасштабного вторжения РФ в Украину объект стал стратегической целью – из-за его критической роли в экономике и снабжении армии.
Атака на НПС "Ярославль-3"
Также в Генштабе раскрыли результаты поражения нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3" в Семибратово (Ярославская область РФ): там предварительно подтверждено повреждение четырех резервуаров общим объемом 140 000 м³.
"Станция является важным элементом системы транспортировки нефти Российской Федерации изадействована в обеспечении военно-промышленной инфраструктуры государства-агрессора", – отметили в ГШ.
Нанесен ряд ударов по объектам оккупантов на оккупированной территории Украины и на Курщине
Не обошли вниманием Силы обороны и оккупантов, находящихся на украинской земле – в частности, в оккупированных Россией частях украинских областей.
В частности, 19-20 мая поражены пункты управления противника в Соледаре Донецкой области, командно-наблюдательные пункты оккупантов в районах Любимовки Херсонской области и Ивановского Донецкой области.
Также украинские защитники нанесли удары по пунктам управления БпЛА врага в районах Поддубного и Перестройки Донецкой области, Гуляйполя Запорожской области, а также Елизаветовки Курской области РФ.
Кроме того, украинские воины нанесли удары по сосредоточениям живой силы противника в районе Новоукраинки Запорожской области и в Мирном, Снежном и городе Донецк Донецкой области.
Поражен также склад боеприпасов агрессора в районе Мариновки Запорожской области и ремонтное подразделение противника в Северодонецке Луганской области.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно принимать меры для полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", – заверили в Генштабе.
