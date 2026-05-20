Силы обороны отминусовали еще 920 российских оккупантов: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 920 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 352 тыс. 70 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 20 мая в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали три танка (11 943), две боевые бронированные машины (24 586), 60 артиллерийских систем (42 400), три РСЗО (1 795), два средства ПВО (1 388), 1 873 БпЛА оперативно-тактического уровня (301 072), шесть наземных робототехнических комплексов (1 432).

Также уничтожены 268 единиц автомобильной техники и автоцистерн (97 868), четыре единицы спецтехники (4 206).

Всего за сутки Россия потеряла 2 221 единицу вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 436 самолетов, 353 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки и 4 632 крылатые ракеты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Силы беспилотных систем поразили командный пункт оккупантов в Покровске. По данным военных, объект использовало подразделение 51 армии РФ.

Также Силы обороны поразили командно-наблюдательный пункт врага в Курской области и ряд объектов в Херсонской, Сумской и Донецкой областях.

