Силы обороны поразили командно-наблюдательный пункт врага в Курской области и ряд объектов в Херсонской, Сумской и Донецкой областях

18 мая Силы обороны Украины атаковали ряд объектов оккупантов на территории страны-агрессора и на территории Украины. Под ударом оказались командно-наблюдательный пункт, пункты управления БПЛА, понтонные переправы и районы сосредоточения живой силы.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Военные отметили, что и в дальнейшем будут продолжать наносить потери оккупантам.

По информации Генштаба, 18 мая военные поразили вражеский командно-наблюдательный пункт в районе населенного пункта Теткино, что в Курской области России. Также украинские силы нанесли удары по пунктам управления БПЛА в районах Александровки, что на Херсонщине и Беловодов на Сумщине.

Кроме того, под удар попали две российские понтонно-мостовые переправы на временно оккупированной территории Донецкой области.

Также известно об ударах по районам сосредоточения живой силы противника неподалеку от Январского Днепропетровской области и Родинского в Донецкой области.

Напомним, 18 мая Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово, Нижегородской области России. На следующий день под удар попала нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3" в Ярославской области.

Также OBOZ.UA сообщал, в течение суток 18 мая украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1140 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

