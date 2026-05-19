ВСУ отминусовали еще 1140 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 18 мая украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1140 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 351 150 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 1 танк, 1 бронемашина и 78 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 940 танков, 24 584 ББМ и 42 340 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1792 единиц реактивных систем залпового огня, 1386 систем противовоздушной обороны и 1426 наземных роботизированных комплекса.

Общие потери россиян увеличились до 436 самолетов, 353 вертолета и 299 199 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4632 российских крылатых ракеты.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 33 российских корабля, утилизировали 97 600 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4202 – специальной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины имеют некоторые тактические успехи, в частности на отрезках фронта в Запорожской и Днепропетровской областях. Там удалось провести небольшое контрнаступление и вернуть под контроль 12 сел. Военные говорят, что эти достижения на 100% обусловлены стремительным развитием БпЛА-оружения.

