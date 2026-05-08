"Враг несет большие потери": в ВСУ объяснили, с чем связаны недавние достижения Украины на поле боя

Силы обороны Украины имеют некоторые тактические успехи, в частности на отрезках фронта в Запорожской и Днепропетровской областях. Там удалось провести небольшое контрнаступление и вернуть под контроль 12 сел.

Об этом со ссылкой на информацию от ВСУ заявили в The Guardian. Кроме этого, Институт изучения войны отмечал: в апреле российская оккупационная армия потеряла больше территории, чем получила, – впервые с 2024 года.

"Наши войска наступают и освобождают наши территории. Враг несет большие потери. [Его] дела с пополнением идут не очень хорошо", – сообщил капитан Олег Копан, заместитель командира артиллерийского разведывательного отделения 148-й отдельной артиллерийской бригады.

Копан отметил, что эти достижения "на 100%" обусловлены стремительным развитием БпЛА-вооружения. "Дроны позволяют нам наносить точные повреждения с меньшими человеческими потерями и большей эффективностью", – объяснил военный.

Он признал, что захватчики перенимают опыт Украины и быстро адаптируются. "Они очень хорошо наблюдают за тем, что мы делаем, копируют это у нас и быстро масштабируют. У них есть заводы и люди", – отметил Копан.

По данным Роберта "Мадьяра" Бровди, командующего Сил беспилотных систем ВСУ, Кремль уже пятый месяц подряд теряет больше солдат (ориентировочно 30 000–34 000), чем может набрать.

"Это влияет на боеспособность российской армии, уменьшая ее наступательный потенциал. Это факт", – уверен "Мадьяр".

Как писал OBOZ.UA:

– Роберт Бровди в интервью The Guardian заявил, что Украина стала пионером в "новой доктрине войны", поскольку беспилотники ответственны за 80% разрушений. Из-за этого РФ не может использовать тяжелую технику для широкомасштабных наступлений и "блицкриг сейчас невозможен".

– Также Бровди прокомментировал слухи о потенциальной атаке по Красной площади в Москве. По его словам, Украине выгодно ударить там, где российская противовоздушная оборона значительно слабее.

