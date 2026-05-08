'Блицкриг сейчас невозможен': 'Мадьяр' объяснил, почему Россия не сможет захватить Киев, даже имея миллион танков

Россия не сможет осуществить блицкриг, используя тяжелую военную технику для, к примеру, захвата Киева, – это сейчас невозможно. Дроны изменили современную войну, фактически теперь они важнее, чем другое, "традиционное" оружие.

Об этом в интервью The Guardian заявил Роберт "Мадьяр" Бровди, командующий Сил беспилотных систем ВСУ. Он убежден, что Украина стала пионером в "новой доктрине войны".

Страны НАТО еще не до конца осознали необходимость реформирования своих армий

Как отметил майор, именно беспилотники ответственны за 80% разрушений, а не штурмовые винтовки или бронетехника.

"Блицкриг сейчас невозможен. Если бы Россия имела миллион танков и попыталась снова захватить Киев, это было бы самое большое кровопролитие в мировой истории. Два миллиона дронов налетели бы на эти танки и безжалостно их сожгли", – заверил Бровди.

Он рассказал, что командование СБС использует систему ситуационной осведомленности Delta, которая регистрирует каждую миссию. Сам Бровди ежедневно получает 12–15 терабайт необработанного видеоматериала. Доступ есть к практически всем записям вылетов БпЛА, начиная с первого дня полномасштабного российского вторжения в начале 2022 года.

"Мадьяр" обратил внимание на то, что НАТО в этом плане отстает. Генералы, ответственные за это, прошли военную подготовку, когда "никому не было до дронов", говорит он. Западу нужно последовать примеру Украины, создав объединенную систему видеозаписей, фотографий, координат и подтвержденных поражений.

"Россия не остановится. Ни у нас, ни у вас нет времени", – предупредил военный.

В то же время он признает, что Украина, несмотря на успехи, "далека от победы", а потенциальное окончание войны на самом деле будет лишь перемирием.

"Я не питаю никаких иллюзий относительно возможности завершения войны в ближайшее время. Если уж на то пошло, то речь идет о паузе, связанной с каким-то соглашением или геополитическими обстоятельствами... Пауза лишь даст Путину возможность перегруппироваться. Он страдает от неизлечимой болезни власти и желания построить диктатуру. Он больной человек", – заявил Бровди.

