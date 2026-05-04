Потери оккупантов в Украине уже пятый месяц подряд больше пополнения: 'Мадьяр' раскрыл цифры

Потери российских войск в Украине уже пятый месяц подряд превышают темпы их пополнения. Это, по словам украинских военных, напрямую влияет на снижение боевых возможностей противника.

В Силах беспилотных систем отмечают, что такая тенденция стала результатом системной работы беспилотных подразделений. об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди.

"Пятый месяц подряд удается удержать тот баланс отрицательным, и это одна из важнейших задач прямого воздействия СОУ на боеспособность и силу давления противника на поле боя", – отметил он.

Данные о мобилизации и потерях РФ

По приведенным данным, в период с декабря 2025 по апрель 2026 года российская сторона привлекла 148,4 тыс. человек путем мобилизации и контрактного набора:

декабрь – 33,0 тыс.

январь – 20,2 тыс.

февраль – 25,4 тыс.

март – 34,6 тыс.

апрель – 35,2 тыс.

В то же время подтвержденные потери противника, нанесенные исключительно дронами, за этот период составляют 156 735 человек:

декабрь – 33 006

январь – 29 572

февраль – 26 204

март – 33 989

апрель – 33 964

В Силах беспилотных систем действует норматив, по которому не менее 30% поражений должны приходиться на живую силу противника.

За 11 месяцев работы подразделений СБС зафиксировано 305,7 тыс. пораженных целей, из которых 90 470 – живая сила противника. Общий показатель эффективности составляет 29,59%.

В апреле 2026 года дроновые подразделения поразили 10 581 военнослужащего РФ, что составляет более 31% всех подтвержденных потерь живой силы от ударов беспилотников Сил обороны.

По словам командующего, средняя стоимость поражения живой силы противника составляет около 882 долларов в пересчете на расходы дронов.

"Обмен ресурса противника на пластик и железо дрона — один из самых эффективных курсов обмена в современной войне", – отметил Бровди.

Отдельно командующий отметил необходимость масштабирования так называемой "линии дронов" вдоль всего фронта.

По его словам, в перспективе численность СБС должна вырасти до 5% от общей численности украинской армии, тогда как сейчас этот показатель составляет около 2,5%.

В Силах беспилотных систем отмечают, что продолжают наращивать боевые возможности, масштабировать подразделения и повышать эффективность поражения противника.

В командовании подчеркивают, что развитие дроновых технологий остается одним из ключевых направлений современной войны и непосредственно влияет на ситуацию на поле боя.

