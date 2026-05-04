Силы обороны отминусовали 1120 оккупантов, 113 артсистем и 17 единиц спецтехники за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1120 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 335 тыс. 150 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 4 мая в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали шесть танков (11 914), четыре боевые бронированные машины (24 507), 113 артиллерийских систем (41 306), две РСЗО (1 767), 2 249 БпЛА оперативно-тактического уровня (272 062) и 11 наземных робототехнических комплексов (1 317).

Также уничтожены 268 единиц автомобильной техники и автоцистерн (93 824), 17 единиц спецтехники (4 168) и пять крылатых ракет (4 584).

Всего за сутки Россия потеряла 2 675 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 357 средств ПВО, 435 самолетов, 352 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что ВСУ ударили по двум крупным судам в акватории входа в порт Новороссийск. Оба входят в теневой флот РФ.

Также президент Украины Владимир Зеленский рассказал о поражении ракетного корабля "Каракурт", который запускал "Калибры" по украинским городам.

Впоследствии в ССО поделились деталями поражения ракетного корабля, а также нефтяного терминала на российской территории.

