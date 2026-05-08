'Зачем тратить дроны на 'большую стену'?': Мадьяр назвал более приоритетные цели для ударов на 9 мая, чем Красная площадь

Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадьяр" Бровди прокомментировал слухи о потенциальной атаке по Красной площади в Москве. По его словам, Украина потенциально может атаковать там, где российская противовоздушная оборона значительно слабее.

Видео дня

Об этом он заявил в интервью британской газете The Guardian. По его словам, "символический" удар по столице государства-террористки может только предоставить громкие заголовки во всем мире.

Куда будет бить Украина

Издание пище, что поражение 414-й бригады беспилотных войск, которой командует Бровди, стали огромным вызовом для Москвы. Украинские дальнобойные дроны-камикадзе выводят из строя российские системы ПВО быстрее, чем Москва успевает их восстанавливать.

"Зачем тратить дроны на "большую стену"? Если вы ударите по энергетическому сектору или военным, это лучший удар, по периферии", – сказал он.

Отмечается, что в прошлом месяце украинские беспилотники четыре раза в течение двух недель поразили черноморский нефтяной терминал в Туапсе.

Подобные попадания были в балтийские порты Приморск и Усть-Луга. Беспилотники даже долетели до Урала, поразив нефтеперерабатывающий завод в Перми и военную инфраструктуру РФ в Челябинске, в 1050 милях от линии фронта.

Бровди считает, что последствия украинских атак по территории России, указывают на то, что Украина побеждает, уничтожая экономику России, чтобы она больше не могла финансировать свою дорогостоящую войну.

По данным издания, Россия тратит 40% своего годового бюджета в размере 530 миллиардов долларов на военные нужды, и Бровди оценивает, что 100 миллионов тонн российской нефти, стоимостью 100 миллиардов долларов экспортируется каждый год из портов, которые находятся в радиусе поражения украинских дальнобойных дронов.

Напомним, ранее Роберт Бровди заявил, что украинские беспилотники нанесли удар по центру подготовки российских пилотов-корректировщиков на временно оккупированной территории Луганской области. Под атаку попал военный объект в городе Хрустальный, где россияне готовили операторов БПЛА и артиллерийских корректировщиков.

Как сообщал OBOZ.UA, также под руководством Бровди Силы беспилотных систем разнесли штаб ФСБ в оккупированном Донецке. Удары были осуществлены дальнобойными дронами FP-2.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!