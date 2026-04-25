Под прицелом был металлургический завод: в российском Челябинске прогремели взрывы, поднялся дым. Фото и видео

В России пожаловались на очередную атаку дронов: взрывы этой ночью звучали в ряде регионов государства-агрессора. В частности, громко было в Челябинске.

Видео дня

Там взрывы звучали в районе Челябинского металлургического комбината, после них россияне наблюдали в небе дым. Кадры с места публикует Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

Российские пропагандисты утром 25 апреля начали писать о "нескольких взрывах над Челябинском".

"Местные жители рассказали, что около 40 минут назад (примерно в 6 часов утра. – Ред.) слышали 2-3 взрыва на юго-западе города. От громких звуков сработали сигнализации у машин. После этого в одном из районов был виден дым. Предварительно, ПВО сработала по ВСУшным БПЛА. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет", – пишет один из пропагандистских пабликов.

В Exilenova+ уточнили: взрывы звучали в районе Челябинского металлургического комбината.

В регионе в это время была объявлена воздушная тревога, в аэропорту Челябинска в 05:37 утра ввели план "Ковер": он не принимает и не выпускает воздушные суда.

Как писал OBOZ.UA, в российском Туапсе жалуются, что после атаки БПЛА курортный сезон "закончился, не начавшись". После ударов по местному НПЗ 16 и 20 апреля в регионе возник масштабный экологический кризис. Местные жители жалуются говорят "нефтяной дождь", токсичный смог и черные пятна на улицах и в лужах. Нефтяное пятно растянулось также в море у побережья.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!