ВСУ отминусовали еще 1310 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 10 июня украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1310 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

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С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 378 820 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 6 танков, 10 бронемашин и 74 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 12 010 танков, 24 727 ББМ и 43 787 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1859 единиц реактивных систем залпового огня, 1416 систем противовоздушной обороны и 1628 наземных роботизированных комплексов.

Общие потери россиян увеличились до 436 самолетов, 353 вертолетк и 342 651 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4733 российских крылатых ракеты.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 33 российских корабля, утилизировали 105 498 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4277 – специальной техники.

Напомним, украинские военные сообщают о хаотичной ситуации в рядах российских оккупационных сил на Лиманском направлении. Несмотря на постоянные попытки штурмов малыми группами, противник не достигает успеха.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российское военное командование использует практику умышленного уничтожения или изъятия личных данных погибших солдат. Таким образом захватчики пытаются искусственно занизить официальную статистику потерь.

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