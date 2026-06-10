'Воюют между собой': украинский военный рассказал о хаосе в рядах врага на Лиманском направлении

Украинские военные сообщают о хаотичной ситуации в рядах российских оккупационных сил на Лиманском направлении. Несмотря на постоянные попытки штурмов малыми группами, противник не достигает успеха.

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В то же время фиксируются серьезные проблемы с координацией между вражескими подразделениями, что иногда приводит даже к внутренним конфликтам. Об этом сообщил главный сержант 60-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса, позывной "АГС".

По его словам, в полосе ответственности подразделения обстановка остается стабильной, однако противник ежедневно пытается продвинуться, используя тактику малых штурмовых групп сразу на нескольких направлениях.

Военный отметил, что российские подразделения имеют значительные трудности с коммуникацией, что непосредственно влияет на их действия на поле боя.

"Не раз случалось, что они воюют между собой еще до того, как доходят до наших позиций. То есть с коммуникацией у них есть проблемы. Россияне, как и всегда, имеют много человеческого ресурса, но как они его используют - это уже другой вопрос. И говорить о каких-то их успехах сейчас не имеет смысла", – отметил "АГС".

По его словам, Силы обороны также эффективно влияют на логистику противника на этом направлении. Во взаимодействии с подразделениями беспилотных систем украинским военным удается затруднять поставки боеприпасов и средств обеспечения для российских сил.

"Благодаря средствам и благодаря нашим коллегам из 21-го полка батальона беспилотных систем нам удается нарушать логистику врага. Это влияет на фронт тем, что противнику труднее доставлять боекомплект, средства питания для БПЛА и т.д.", – добавил военный.

Напомним, на Лиманском направлении украинские операторы беспилотников уничтожают транспортные средства российских войск, которые используются для подвоза боеприпасов и перемещения личного состава. Поражения осуществляются FPV-дронами по подвижным и замаскированным целям в лесистой местности, где противник пытается скрыть логистику.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российское наступление постепенно теряет интенсивность, а на части направлений оккупационные войска вынуждены отходить под давлением Сил обороны Украины. В ВСУ фиксируют снижение результативности атак несмотря на их высокое количество. Наиболее заметные изменения наблюдаются на Лиманском, Купянском и Великобурлукском направлениях.

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