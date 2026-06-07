'Оккупантам пороблено': в Силах обороны показали, как уничтожают вражеские 'буханки' на Лиманском направлении. Видео

На Лиманском направлении украинские операторы беспилотников уничтожают транспортные средства российских войск, которые используются для подвоза боеприпасов и перемещения личного состава. Поражения осуществляются FPV-дронами по подвижным и замаскированным целям в лесистой местности, где противник пытается скрыть логистику.

Видео дня

Основной удар приходится на легкую и среднюю технику, обеспечивающую передовые позиции. Об этом свидетельствуют кадры боевой работы, обнародованные подразделением БПЛА 63-й отдельной механизированной бригады 63 ОМБр в составе Третьего армейского корпуса.

Операторы батальона беспилотных систем 63-й бригады работают по целям в лесной зоне. Российские подразделения используют грунтовые дороги для перемещения техники, в том числе микроавтобусов типа "буханка", пикапов, внедорожников и грузовиков.

Несмотря на попытки маскировки – использование веток, маскировочных сеток и стоянки в лесополосах – FPV-дроны обнаруживают и поражают цели с высокой точностью. В видео зафиксирована серия атак, приводящих к уничтожению или выводу из строя транспортных средств, которые обеспечивают логистические потребности российских подразделений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российское наступление постепенно теряет интенсивность, а на части направлений оккупационные войска вынуждены отходить под давлением Сил обороны Украины. В ВСУ фиксируют снижение результативности атак несмотря на их высокое количество. Наиболее заметные изменения наблюдаются на Лиманском, Купянском и Великобурлукском направлениях.

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