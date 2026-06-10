'Забирают документы': оккупант рассказал, как в армии Путина скрывают масштаб потерь. Видео

Российское военное командование использует практику умышленного уничтожения или изъятия личных данных погибших солдат. Таким образом захватчики пытаются искусственно занизить официальную статистику потерь.

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Один из российских оккупантов пожаловался, что с тел убитых военных снимают армейские жетоны и забирают документы. Соответствующее видео в Telegram опубликовал Денис Казанский.

Потери путинской армии

Вместо подтверждения безвозвратных потерь российские командиры официально переводят ликвидированных оккупантов в статус "пропавших без вести". Такой подход позволяет руководству путинской армии решать сразу несколько задач: скрывать реальные масштабы смертности на фронте перед вышестоящим начальством и обществом, а также избегать выплат денежных компенсаций семьям погибших, так как юридически факт их гибели не подтвержден.

Подобные свидетельства подтверждают системный характер манипуляций со статистикой внутри российской армии. При наличии очевидцев гибели оккупантов на фронте, родственникам ликвидированных захватчиков лишь предоставляют ложные данные о "пропаже без вести".

Изъятие жетонов превращает тела погибших в неопознанные, что делает процедуру их идентификации практически невозможной без проведения ДНК-экспертиз.

Напомним, украинские военные сообщают о хаотичной ситуации в рядах российских оккупационных сил на Лиманском направлении. Несмотря на постоянные попытки штурмов малыми группами, противник не достигает успеха.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российское наступление постепенно теряет интенсивность, а на части направлений оккупационные войска вынуждены отходить под давлением Сил обороны Украины.

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