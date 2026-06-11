Охотился на гражданских в Херсоне и выкладывал видео в Telegram: Силы обороны ликвидировали известного российского оператора БпЛА. Фото

Силы обороны Украины на Херсонщине уничтожили помещение, из которого российские оккупанты наносят беспилотные удары по Херсону. Во время уничтожения этого помещения был ликвидирован один из российских операторов БПЛА, который "занимался преступлениями против человечности, охотясь на гражданских в Херсоне". Кроме непосредственно охоты, этот захватчик также занимался администрированием Z-канала, связанного с подразделением "Эскадрон" 18-й общевойсковой армии РФ. На этом канале ежедневно публикуются видео террора российских преступлений против мирных жителей Херсонщины.

Видео дня

Загадочное сообщение о смерти одного из российских преступников сделали сами российские пропагандисты. Как утверждает советник министра обороны Сергей Стерненко, речь идет о боевике из так называемой "ДНР" Александре Шептуре.

Однако точно имя ликвидированного захватчика неизвестно; связанные с украинским воинами на Херсонщине источники утверждают, что действительно, при уничтожении помещения были убиты и ранены несколько человек, среди которых фигурирует и админ вражеского Z-канала.

Что говорит Стерненко

"Александр Шептура. В 2023 году Путин присвоил уроду звание генерал-майора полиции. Он также известен похищениями и пытками в Донецке. А еще к преступной группировке относятся Григорян (позывной "Борода"), Губарь (позывной "Дровосек"), Денисенко (позывной "Гами"), Климов (позывной "Клим"), Корненков (позывной "Скиф"), Нижников (позывной "Фляга"), Нугаев (позывной "Док"), Орлов (позывной "Якут"), Прусаченко (позывной "Прус"), и Пухляков (позывной "Пуля"). За ликвидацию любого из них от себя лично гарантирую денежное вознаграждение", – отметил Стерненко.

Все вышеперечисленные – военные преступники. Служба безопасности Украины сообщает, что возбудила уголовное дело против указанных российских военных, которые "убивают в Херсоне мирных жителей дронами". Это операторы дронов из 404-го мотострелкового полка, который находится в составе группировки войск "Днепр".

Кто такой Шептура

Александр Шептура – заместитель министра внутренних дел так называемой "ДНР". Он фигурирует в делах Донецкой областной прокуратуры из-за причастности к похищениям и пыткам людей в Донецке.

Известно, что до 2014 года Шептура работал в правоохранительных органах Украины, а затем перешел на сторону России. После 2022 года он участвовал в полномасштабном вторжении в Украину и воевал на херсонском направлении.

В 2023 году получил ранение и был комиссован по состоянию здоровья. Главарь Кремля Путин за это присвоил Шептуре звание генерал-майора (что интересно – указ об этом, без каких-либо объяснений, распространял именно Z-канал "От Мариуполя до Карпат").

Что предшествовало

Именно на указанном канале Шептуры показывали сброс боеприпасов с российского беспилотника на пешехода в Херсоне. Захватчики сопровождали видео комментариями о том, что они якобы сами решают, "кому ходить, а кому умирать".

Администраторы канала объявляли законными целями для атак весь гражданский транспорт, магазины и рынки на правобережье Херсонщины. Одно из последних "сообщений" на этом канале – видео с атакой российского FPV-дрона по авто в соседней с Херсоном Белозерке. Однако в этом случае "законной военной целью" стала эвакуационная группа полиции и волонтеров, которая занималась спасением пяти пожилых людей и их домашних животных.

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