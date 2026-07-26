Российская армия полностью уничтожила "Эпицентр" в Кривом Роге: видео с места событий
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В результате российской атаки Кривой Рог лишился единственного в городе строительного гипермаркета "Эпицентр". Магазин работал с 29 декабря 2007 года. Это был один из крупнейших торговых объектов города.
Гипермаркет обеспечивал работой около 400 сотрудников. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Российская армия нанесла удар по гипермаркету "Эпицентр" в Кривом Роге, в результате чего здание было полностью уничтожено. На месте возник масштабный пожар, который ликвидировали спасатели.
Уничтоженный торговый центр был единственным строительным гипермаркетом в городе. Он открылся 29 декабря 2007 года и почти 19 лет обслуживал жителей Кривого Рога и окрестных населенных пунктов. Предприятие обеспечивало работой около 400 человек.
Напоминаем, что российские войска как минимум трижды наносили удары ракетами "Шахед" по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Враг наносил удары по промышленным объектам города.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что 26 июля российские войска нанесли удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области. В результате атаки вспыхнул пожар в одном из городских торговых центров.
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