Войска РФ уцдрили по предприятию в Кривом Роге: есть жертвы

Ранним утром 12 июля российские войска ударили "Шахедом" по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Враг атаковал одно из промышленных предприятий города.

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В результате атаки погибли два человека. О последствиях террора рассказал глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Что известно о последствиях удара по Кривому Рогу

О том, что россияне вновь атаковали Кривой Рог, Вилкул сообщил в 07:24 утра.

"Враг атаковал "Шахедом" промышленное предприятие. К сожалению, двое человек погибли. Вечная память, соболезнования родным и близким... А врагу – вечные проклятия", – написал он.

Позже Вилкул уточнил: кроме разрушений на предприятии зафиксированы повреждения инфраструктуры.

О движении групп вражеских БПЛА из Херсонской области на Кривой Рог в Воздушных силах предупреждали в 00:27 ночи. Утром, в 06:23 и 07:28, на подлете к городу фиксировались реактивные "Шахеды".

В 08:00 Вилкул сообщил об очередной дроновой атаке на промышленное предприятие города .

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"Произошел пожар. Начата аварийно-спасательная операция", – отметил он.

В 07:57 радары зафиксировали реактивный БПЛА в Криворожском районе, он держал северный курс.

Другие удары по Днепропетровской области

Российские войска терроризировали и другие населенные пункты области. Враг более 10 раз атаковал дронами и артиллерией пять районов Днепропетровской области.

Как сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, в целом в области в результате вражеских ударов погибли три человека: помимо двух гражданских лиц в Кривом Роге оккупанты убили 66-летнего мужчину в Никопольском районе.

Там оккупанты атаковали Никополь и Марганецкую громаду. Повреждены административное здание, частные дома, хозяйственное сооружение и грузовик.

В Синельниковском районе податаками оккупантов оказались Украинская и Петропавловская громадіы. Возникли пожары.

В Верхнеднепровской громаде Каменского района поврежден газопровод.

В Днепре разрушено предприятие пищевой промышленности.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 11 июля, оккупанты нанесли удар по Запорожью. Четыре человека получили ранения. Разрушены жилой дом и хозяйственное сооружение.

Также вчера Россия осуществила массированный ракетный обстрел Одессы, там были погибшие и раненые.

А в Славянске оккупанты убили одного человека и ранили ещё троих.

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