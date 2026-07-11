Оккупанты ударили по Славянску: один человек погиб, трое ранены. Фото

Российская армия нанесла авиаудар по Славянску в Донецкой области. В результате целенаправленного удара один человек погиб, ещё трое получили ранения.

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Также враг обстрелял один из населённых пунктов общины. Об этом вечером 11 июля сообщили в ГСЧС Украины.

Террор РФ продолжается

"Донецкая область: в Славянске в результате авиаудара РФ погиб человек, ещё трое ранены", – говорится в сообщении.

В результате обстрела были повреждены четыре многоквартирных дома, 16 частных домов, административное здание, а также несколько легковых автомобилей.

"Кроме того, враг обстрелял поселок Билбасовка Славянской общины. В результате вражеского удара загорелось административное здание", – отмечается в сообщении.

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Спасатели оперативно потушили пожар.

Напомним, 11 июля российская террористическая армия атаковала Сумы. Враг нанес удар тремя управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Заречном районе. В результате атаки погибли пять человек, среди которых – ребенок, также есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики устроили массированную атаку на Одессу. По областному центру враг нанес ракетный удар: разрушениям подвергся объект гражданской инфраструктуры. В результате атаки погибли как минимум два человека, ещё один житель города получил ранения. Позже РФ нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате вражеской атаки погибли два человека, ещё двое получили травмы.

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