Россия вновь нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесской области: двое погибших, есть раненые. Фото
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В субботу, 11 июля, военные российской оккупационной армии нанесли очередной удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате вражеской атаки погибли два человека, ещё двое получили травмы.
Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины. Там подчеркнули, что страна-агрессор не прекращает грубо нарушать нормы международного права.
Что известно об атаке
"Враг вновь атаковал портовую инфраструктуру Одесской области и гражданское судоходство", – говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате взрывной волны в одном из портов были повреждены два автомобиля.
"К сожалению, двое водителей погибли. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших", – отмечается в сообщении.
Помимо погибших, два человека получили ранения, медики оказали им всю необходимую помощь.
Кроме того, в результате удара было повреждено гражданское торговое судно, ходящее под флагом Сент-Китс и Невис. Из-за попадания на борту вспыхнул пожар, однако его удалось быстро потушить.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
В Министерстве развития общин и территорий Украины подчеркнули, что Россия по-прежнему целенаправленно наносит удары по гражданским портам, торговым судам и логистической инфраструктуре.
В ведомстве подчеркнули, что такие действия являются грубым нарушением международного права и представляют серьезную угрозу для безопасности международного судоходства.
Напомним, днем того же дня российские захватчики устроили массированную атаку на Одессу. По областному центру враг нанес ракетный удар: разрушениям подвергся объект гражданской инфраструктуры. В результате атаки погибли как минимум два человека, еще один житель города получил ранения.
Как сообщал OBOZ.UA, также 11 июля российская террористическая армия атаковала Сумы. Мишенью врага стала гражданская инфраструктура города. В результате атаки погибли четыре человека, также есть пострадавшие.
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