РФ масштабно расширяет инфраструктуру для запуска ударных БпЛА: строятся новые хранилища. Карты

Российская оккупационная армия проводит самое масштабное расширение инфраструктуры для запуска ударных БпЛА с начала полномасштабной войны. Главная активность зафиксирована на аэродроме "Цимбулова" в Орловской области.

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Там ведется строительство десяткой новых объектов для хранения и запуска беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Bochkala_WAR.

Новые пусковые площадки

По имеющимся данным, на объекте "Цимбулова" уже установлено 11 стационарных пусковых установок для БПЛА типа "Герань-4/5". В ближайшее время планируется разместить еще 5 таких установок.

Параллельно идет строительство 29 новых хранилищ, где беспилотники будут содержаться в вертикальном положении. Каждое из них рассчитано на 26 дронов. Таким образом, только в этих сооружениях можно будет одновременно хранить до 750 БПЛА.

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Масштабное расширение территории

Строительные работы активно ведутся сразу в нескольких секторах аэродрома. В южной части построено 24 меньших помещения и 8 гаражей непосредственно возле новых пусковых площадок. В северной части возведено еще 10 новых гаражей, а также продолжается обустройство дополнительных стоянок.

После завершения всех работ потенциальная емкость объекта вырастет более чем на 1000 БПЛА по сравнению с показателями месячной давности.

В чем главная опасность

На данный момент строительство еще не завершено, поэтому новая инфраструктура пока не используется для боевых ударов. Текущая интенсивность налетов не отражает будущих возможностей противника.

По оценкам специалистов, работы могут быть полностью завершены в начале августа. Также эксперты предполагают, что часть новых гаражей может быть предназначена для размещения перспективных реактивных БПЛА.

Напомним, утром 11 июля в Киеве раздались взрывы. Страна-террористка Россия вновь нанесла ракетный удар по украинской столице с воздуха. При этом взрывы в столице раздались ещё до объявления воздушной тревоги.

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