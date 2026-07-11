Враг коварно ударил по Сумам: есть раненые, четверо погибших, среди них девочка. Фото, видео

Днем 11 июля российская террористическая армия атаковала Сумы. Целью врага стала гражданская инфраструктура города.

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Вследствие атаки погибло четверо людей, также есть пострадавшие. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Последствия террора

По информации местной власти, российская армия нанесла удар тремя управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Заречном районе.

По состоянию на 15:40 подтверждена гибель четырех человек в результате удара российских авиабомб по Сумам. Еще семь пострадавших уже доставлены в больницы, медики оказывают им необходимую помощь.

На месте военного преступления продолжается спасательная операция. Информация по последствиям обстрела уточняется.

Также в ОВА рассказали, что угроза вражеских атак сохраняется и призвали людей находиться в безопасных местах и ​​не приближаться к местам попадания из-за риска повторных ударов.

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И.о. сумского городского головы Артем Кобзарь рассказал, что среди погибших – ребенок. Также городская власть уточнила, что российские террористы осуществили массированный удар авиабомбами около 15:00.

"Известно о гибели четырех человек. Среди них – ребенок, девочка. Еще семь человек получили ранения и были госпитализированы. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Спасатели, медики, правоохранители и все экстренные службы продолжают работать на месте", – рассказал городской голова.

Напомним, утром 11 июля в Киеве раздались взрывы. Страна-террористка Россия вновь нанесла ракетный удар по украинской столице с воздуха. При этом взрывы в столице раздались ещё до объявления воздушной тревоги.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска нанесли удар по Харькову. Враг атаковал гражданское предприятие в Немишлянском районе города.

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