Оккупанты нанесли удар по Запорожью: четверо раненых, разрушены жилой дом и хозяйственная постройка. Фото

Россия продолжает терроризировать украинские населенные пункты. В субботу, 11 июля, оккупанты нанесли удар по Запорожью.

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В городе, по предварительным данным, четверо раненых, разрушены жилой дом и хозяйственное сооружение. Об этом сообщили в ГСЧС.

"В результате вражеских обстрелов разрушены жилой дом и хозяйственная постройка. Взрывной волной и осколками повреждены расположенные поблизости домовладения и транспортные средства", – говорится в сообщении спасателей.

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Психологи ГСЧС оказали помощь 16 людям, в том числе 3 детям. В настоящее время информация о количестве пострадавших уточняется. Отмечается, что спасатели уже ликвидировали пожар.

Ранее сообщалось, что днем 11 июля российские захватчики устроили массированную атаку на Одессу. По областному центру враг нанес ракетный удар: разрушениям подвергся объект гражданской инфраструктуры.

Кроме того, в субботу, 11 июля, россияне, в частности, весь день наносили удары по Херсонской области. В результате атак уже известно о восьми раненых. Повреждены частные и многоквартирные дома, общежитие, сельхозтехника и помещения предприятия, здания учреждений системы здравоохранения, троллейбус, частный автотранспорт.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 11 июля в Киеве прогремели взрывы. Страна-террористка Россия вновь нанесла ракетный удар по украинской столице с воздуха. При этом взрывы в столице прогремели ещё до объявления воздушной тревоги.

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