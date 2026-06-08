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На Херсонщине российский дрон атаковал эвакуационную колонну из прифронтовой Белозерки. Фото

Андрей Колотовкин
War
3 минуты
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На Херсонщине российский дрон атаковал эвакуационную колонну из прифронтовой Белозерки. Фото
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На Херсонщине эвакуационная группа полиции и волонтеров попала под атаку российского FPV-дрона во время вывоза жителей прифронтовой Белозерки. Инцидент произошел во время спасения пяти пожилых людей и их домашних животных. В результате атаки никто не пострадал.

Об этом заявили в Отделе коммуникации полиции Херсонской области. Там отметили, что российский беспилотник целенаправленно пытался атаковать автомобиль, которым правоохранители эвакуировали гражданских. По данным полиции, дрон взорвался над транспортом после того, как запутался в защитной сетке.

На Херсонщине российский дрон атаковал эвакуационную колонну из прифронтовой Белозерки. Фото

Пожилые люди решили уехать

За помощью к полиции и волонтерам обратились жители Белозерки, которые долгое время жили под постоянными обстрелами.

"Дома повреждены, ежедневно по нам прилетает, жить под постоянными обстрелами уже невозможно", – рассказали люди, которые попросили об эвакуации.

Главные истории дня

Среди тех, кто решился покинуть населенный пункт, были две соседские семьи, в которых остались только пожилые люди. Из-за обстрелов их дома подверглись значительным разрушениям, а автомобиль был уничтожен. Пенсионеры заблаговременно собрали необходимые вещи и подготовили к переезду домашних животных.

На Херсонщине российский дрон атаковал эвакуационную колонну из прифронтовой Белозерки. Фото
На Херсонщине российский дрон атаковал эвакуационную колонну из прифронтовой Белозерки. Фото

Один из мужчин попросил вывезти вместе с ним овчарку Дору. Собака ехала в автомобиле рядом с хозяином. Для перевозки имущества и животных эвакуационной группе пришлось совершить два рейса.

Атака за секунды

Эвакуацию проводили бронированным транспортом в сопровождении мобильно-огневой группы полиции. Во время второго рейса детектор зафиксировал приближение российского FPV-дрона.

По словам участника эвакуационной группы, события разворачивались очень быстро.

"Атака произошла за считанные секунды. Детектор засек вражеский FPV-дрон и мы увидели на экране изображение, как он летит на наш автомобиль", – рассказал он.

В полиции отметили, что оператор беспилотника не мог не видеть характер рейса, однако все равно направил дрон на транспорт с гражданскими людьми.

На Херсонщине российский дрон атаковал эвакуационную колонну из прифронтовой Белозерки. Фото
На Херсонщине российский дрон атаковал эвакуационную колонну из прифронтовой Белозерки. Фото

Беспилотник запутался в защитной сетке и взорвался над автомобилями. Полицейские, эвакуированные жители и животные не пострадали. Транспорт получил незначительные повреждения и смог продолжить движение. После завершения эвакуации людей доставили в стабилизационный центр, откуда они отправились в более безопасные населенные пункты и к родственникам.

На Херсонщине российский дрон атаковал эвакуационную колонну из прифронтовой Белозерки. Фото
На Херсонщине российский дрон атаковал эвакуационную колонну из прифронтовой Белозерки. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в Кушугумской громаде Запорожской области оккупанты убили водителя маршрутного такси. Сергей Годованец погиб из-за атаки FPV-дрона. Мужчина много лет работал на маршрутном такси №384 и ежедневно перевозил жителей громады на работу, в больницы, магазины и по другим делам.

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