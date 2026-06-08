На Херсонщине российский дрон атаковал эвакуационную колонну из прифронтовой Белозерки. Фото

На Херсонщине эвакуационная группа полиции и волонтеров попала под атаку российского FPV-дрона во время вывоза жителей прифронтовой Белозерки. Инцидент произошел во время спасения пяти пожилых людей и их домашних животных. В результате атаки никто не пострадал.

Видео дня

Об этом заявили в Отделе коммуникации полиции Херсонской области. Там отметили, что российский беспилотник целенаправленно пытался атаковать автомобиль, которым правоохранители эвакуировали гражданских. По данным полиции, дрон взорвался над транспортом после того, как запутался в защитной сетке.

Пожилые люди решили уехать

За помощью к полиции и волонтерам обратились жители Белозерки, которые долгое время жили под постоянными обстрелами.

"Дома повреждены, ежедневно по нам прилетает, жить под постоянными обстрелами уже невозможно", – рассказали люди, которые попросили об эвакуации.

Главные истории дня

Среди тех, кто решился покинуть населенный пункт, были две соседские семьи, в которых остались только пожилые люди. Из-за обстрелов их дома подверглись значительным разрушениям, а автомобиль был уничтожен. Пенсионеры заблаговременно собрали необходимые вещи и подготовили к переезду домашних животных.

Один из мужчин попросил вывезти вместе с ним овчарку Дору. Собака ехала в автомобиле рядом с хозяином. Для перевозки имущества и животных эвакуационной группе пришлось совершить два рейса.

Атака за секунды

Эвакуацию проводили бронированным транспортом в сопровождении мобильно-огневой группы полиции. Во время второго рейса детектор зафиксировал приближение российского FPV-дрона.

По словам участника эвакуационной группы, события разворачивались очень быстро.

"Атака произошла за считанные секунды. Детектор засек вражеский FPV-дрон и мы увидели на экране изображение, как он летит на наш автомобиль", – рассказал он.

В полиции отметили, что оператор беспилотника не мог не видеть характер рейса, однако все равно направил дрон на транспорт с гражданскими людьми.

Беспилотник запутался в защитной сетке и взорвался над автомобилями. Полицейские, эвакуированные жители и животные не пострадали. Транспорт получил незначительные повреждения и смог продолжить движение. После завершения эвакуации людей доставили в стабилизационный центр, откуда они отправились в более безопасные населенные пункты и к родственникам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кушугумской громаде Запорожской области оккупанты убили водителя маршрутного такси. Сергей Годованец погиб из-за атаки FPV-дрона. Мужчина много лет работал на маршрутном такси №384 и ежедневно перевозил жителей громады на работу, в больницы, магазины и по другим делам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!