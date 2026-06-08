В Запорожье в результате вражеского удара погиб водитель маршрутного такси. Фото

В Кушугумской громаде Запорожской области оккупанты убили водителя маршрутного такси. Сергей Годованец погиб из-за атаки FPV-дрона.

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Мужчина много лет работал на маршрутном такси №384 и ежедневно перевозил жителей громады на работу, в больницы, магазины и по другим делам. Об этом сообщили в Кушугумском сельском совете.

"Сегодня в результате атаки вражеского FPV-дрона погиб водитель маршрутного такси №384. Человек, который ежедневно обеспечивал перевозки жителей, выполнял свою работу и помогал людям добираться до места назначения, стал жертвой очередного военного преступления российских оккупантов", – сообщили на странице громады в Facebook.

"Сергей Годованец много лет возил людей по маршруту №384. Для кого-то он был знакомым водителем, для кого-то – человеком, которого видели каждое утро по дороге на работу. Для родных – отцом, мужем, близким человеком", – написал Станислав Макурин.

По словам председателя Кушугумского поселкового совета Владимира Сосуновского, убитый оккупантами водитель до последнего выполнял свои обязанности. Также чиновник выразил соболезнования родным и близким Сергея Годованца.

"До последнего дня он добросовестно выполнял свою работу, ежедневно доставляя людей на работу, в больницы, магазины и по делам, обеспечивая привычную жизнь громады даже в чрезвычайно сложных условиях", – написал чиновник на странице в Facebook.

Как сообщал OBOZ.UA, на Днепропетровщине в результате российской атаки беспилотника погиб работник энергетической компании ДТЭК, который направлялся на рабочую смену. Автомобиль с мужчиной был поражен во время движения, что привело к его гибели.

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