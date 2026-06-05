Направлялся на смену: Россия ударом дрона убила работника ДТЭК на Днепропетровщине. Фото

На Днепропетровщине в результате российской атаки беспилотника погиб работник энергетической компании ДТЭК, который направлялся на рабочую смену. Автомобиль с мужчиной был поражен во время движения, что привело к его гибели.

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Погибшим является Юрий Филиппов. Об этом сообщили в компании ДТЭК в своем Telegram-канале.

Мужчина работал машинистом бульдозера на одном из предприятий "ДТЭК Павлоградуголь", он направлялся на смену, когда его автомобиль, по предварительным данным, был атакован вражеским дроном.

В компании отметили, что обстоятельства происшествия устанавливаются. Коллеги и руководство выразили соболезнования семье погибшего.

ДТЭК продолжает работу несмотря на постоянные риски для работников энергетической отрасли, которые обеспечивают стабильность энергосистемы Украины во время войны.

Напомним, что на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Игорь Щелоков. Сердце мужественного украинского воина остановилось 13 мая 2024 года.

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