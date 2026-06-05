Россия цинично ударила по АЗС на Херсонщине: погибла женщина, есть пострадавшие. Видео

Российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в Херсонской области, попав по автозаправочной станции в Чернобаевском районе. В результате удара погибла женщина, есть раненые среди гражданских.

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На месте возник пожар, ликвидацией последствий занимались экстренные службы. Информацию о последствиях атаки обнародовала Херсонская областная военная администрация в своем Telegram-канале.

Известно, что удар был нанесен по территории автозаправочной станции в одном из населенных пунктов Чернобаевского района. В результате взрыва и последующего пожара повреждены объекты инфраструктуры, расположенные рядом.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание, однако из-за риска повторных атак работа осложнялась.

По состоянию на 16:41 известно, что количество пострадавших в результате российского удара по автозаправочной станции в возросло до восьми человек. В медучреждение обратился 26-летний мужчина, у которого диагностировали минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, контузию и повреждения головы. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Отдельно в полдень российские войска атаковали БПЛА в центре Херсона. В результате попадания дрона ранения получила 85-летняя женщина – у нее минно-взрывная травма, контузия и сотрясение головного мозга. Пострадавшей назначили амбулаторное лечение, ее состояние уточняется.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Одесской области в результате ракетного удара российских войск пострадали девять гражданских лиц. Атака была осуществлена днем с применением баллистической ракеты по объекту гражданской инфраструктуры.

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