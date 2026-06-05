Оккупанты ударили баллистикой по Одесской области: пострадали девять человек

В Одесской области в результате ракетного удара российских войск пострадали девять гражданских лиц. Атака была осуществлена днем с применением баллистической ракеты по объекту гражданской инфраструктуры.

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Следователи документируют последствия обстрела и квалифицируют событие как военное преступление. Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, 5 июня вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по одному из гражданских объектов в Одесской области. В результате атаки ранения получили девять мужчин в возрасте от 19 до 63 лет.

Все пострадавшие были госпитализированы. Восемь из них находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один – 61-летний мужчина – в тяжелом состоянии, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работают правоохранители и прокуроры, которые фиксируют последствия удара и собирают доказательства военного преступления. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, днем 5 июня Россия атаковала Чернигов "Шахедами", предварительно известно о шести пострадавших. Под ударом оказалось одно из предприятий, а также стоянка автомобилей.

Ранее стало известно, что российские войска ударили дронами и артиллерией по нескольким районам Днепропетровской области. В результате атаки погибли женщина и мужчина, есть также пострадавшие, били оккупанты по жилым домам, предприятию, АЗС и автомобилям.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью Россия атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами и 216 БПЛА. Силы обороны обезвредили почти 200 целей. Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях. Управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей.

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