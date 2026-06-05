Россия атаковала Украину двумя ракетами и 216 БпЛА: Силы обороны обезвредили почти 200 целей

В ночь на 5 июня Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 218 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 198 целей.

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Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно об атаке

В ночь на 5 июня войска РФ атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с ТОТ Запорожской области и 216 БпЛА – ударными, типа "Шахед" (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ), мыс Чауда (ВОТ АР Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 198 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях. Управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – добавили в ПС.

Последствия ударов войск РФ

На Днепропетровщине россияне более 15 раз атаковали населенные пункты в нескольких районах области дронами и артиллерией. Известно о погибшей и двух пострадавших.

На Никопольщине под ударом были Никополь, Червоногригорьевская, Марганецкая и Покровская громады.

В Павлоградском районе россияне целились по райцентру и Троицкой громаде. Повреждены предприятие и частные дома. Там погибла женщина. Мужчина 74 лет госпитализирован в состоянии средней тяжести. 48-летний – будет лечиться амбулаторно.

Нанес удар противник и по Шахтерской и Николаевской громадах на Синельниковщине. Повреждены многоквартирные дома, заправка, автомобили.

В Самаровском районе враг бил по Перещепинской громаде. Поврежден частный дом.

Вечером в четверг, 4 июня, оккупанты нанесли удары по Конотопу на Сумщине. Из-за попадания "Шахедов" часть города была обесточена, также в домах горожан исчезла вода.

Поврежден жилой дом, на месте удара вспыхнул пожар.

Как рассказал городской голова Конотопа Артем Семенихин, в результате атаки пострадали пять человек, среди которых трое детей 2012, 2017 и 2023 годов рождения.

"Все трое детей в больнице вместе с мамой, 1988 года рождения, которая также пострадала в результате вражеского прилета", — отметил Семенихин.

Представитель Сумской ОВА Игорь Кальченко рассказал, что в Ямпольской громаде в результате попадания БпЛА погибли 57-летняя женщина и 44-летний мужчина. Также пострадали двое детей (1-летний мальчик и 11-летняя девочка) и женщины в возрасте 37, 39, 57, 75, 78 лет.

В Белопольской громаде в результате сброса взрывчатки с дрона на автомобиль ранены двое мужчин в возрасте 37 и 54 года.

В городе Белополье, по данным ГСЧС, в результате утренней атаки горела хозяйственная постройка. Люди не пострадали.

На Полтавщине в конце дня 4 июня было зафиксировано падение вражеского БПЛА на открытой территории. Обращений в экстренные службы на момент сообщения не поступало, отметил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

Утром 5 июня он сообщал о работе сил ПВО на территории области.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 4 июня, Россия атаковала дронами Запорожье. Разрушен жилой дом, еще несколько повреждены. Поражен также общественный транспорт. Известно, что пострадали по меньшей мере четверо горожан, один из пострадавших – в тяжелом состоянии.

Также в Херсоне российский дрон атаковал автомобиль скорой помощи. Это преступление оккупантов зафиксировали на видео.

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